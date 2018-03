Ganderkesee Ostern ist das höchste Fest der Christenheit – das spiegelt sich auch in den zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen der Ganderkeseer Kirchen wider. Die ev.-lutherischen Gemeinden Ganderkesee und St. Katharinen in Schönemoor, die ev.-methodistische Gemeinde in Bookholzberg sowie die katholischen Teilgemeinden St. Hedwig (Ganderkesee), St. Bernhard (Bookholzberg) und St. Michael (Stenum) bieten Kirchenbesuchern zahlreiche Gelegenheiten, der Kreuzigung Jesu zu gedenken und die Auferstehung zu feiern.



St. Cyprian und Corneliuskirche, Ganderkesee: Abendmahlsgottesdienst mit Wein, 19 Uhr, Pastorin Brahms

Auferstehungskirche, Bookholzberg: Tischabendmahl im Gemeindehaus, 19 Uhr, Pastor Koch

Katharina-von-Bora-Haus, Rethorn: Gottesdienst mit Tischabendmahl, 19.30 Uhr, Pastor Dreyer (mit Anmeldung)

St.-Katharinen-Kirche, Schönemoor: Tischabendmahl, 19 Uhr, Pastorin Wöhler (mit Anmeldung)

St.-Hedwig-Kirche, Ganderkesee: Abendmahlfeier, 19 Uhr, Paschamahl, 21 Uhr



St. Cyprian und Cornelius: Predigtgottesdienst mit Flöten, 10 Uhr, Pastorin Bruns

Auferstehungskirche: Gottesdienst, 10 Uhr, Pastor Koch

Timotheushaus: Gottesdienst mit dem Chor, 10 Uhr, Pastor Dreyer

St. Katharinen: Gottesdienst zur Todesstunde Jesu, 15 Uhr, Pastorin Wöhler

Friedenskirche, Bookholzberg: Familiengottesdienst, 10 Uhr

St. Hedwig: Kinderkreuzweg, 10 Uhr

St. Bernhard: Karfreitagsliturgie, 15 Uhr

• Karsamstag



St. Hedwig: Auferstehungsfeier, 20.30 Uhr



St. Cyprian und Cornelius: liturgische Osternachtsfeier, 6 Uhr, mit allen Pastoren, anschließend Osterfrühstück im Gemeindehaus; Festgottesdienst mit Abendmahl unter Mitwirkung der St.-Cyprian-Kantorei, 10 Uhr, Pastorin Schlawin

Auferstehungskirche: Osternacht-Gottesdienst, 6 Uhr, Pastor Koch; Gottesdienst mit Abendmahl, 10 Uhr, Pastor Koch

Timotheushaus: Gottesdienst mit Abendmahl, 10 Uhr, Pastor Dreyer

St. Katharinen: Feier der Osternacht, 6 Uhr, Pastorin Wöhler, Kantor Mühlbrandt, anschließend Frühstück in der Pastorei; Gottesdienst zum Osterfest, mit Abendmahl, 10 Uhr, Pastorin Wöhler

Friedenskirche: Gottesdienst, 10 Uhr

St. Bernhard: Auferstehungsfeier, 6.30 Uhr

St. Michael, Stenum: Gottesdienst, 9 Uhr

St. Hedwig: Festhochamt zu Ostern, 10 Uhr



St. Cyprian und Cornelius: Predigtgottesdienst mit Konfirmandentaufen, 10 Uhr, Pastorin Brahms

St. Hedwig: Familiengottesdienst, 9 Uhr, anschließend Ostereiersuche

St. Bernhard: Hochamt mit Tauffeiern, 11 Uhr