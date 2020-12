Foto-Aktion in Ganderkesee: Wer hat die schönste Weihnachtsbeleuchtung?

Ganderkesee Das Delmenhorster „Weihnachtshaus“ ist sicher nicht das einzige in der Umgebung, das Licht in die dunkle Adventszeit bringt: Die NWZ sucht für eine Foto-Seite in der „Zeitung für Ganderkesee“ die am schönsten dekorierten (Vor-)Gärten und Wohnhäuser im Gemeindegebiet. Egal ob eher schlicht geschmückt mit warmweißen Lichterketten oder bunt-blinkend: In einer Zeit, in der Besuche bei anderen unterbleiben sollen, wollen wir die Weihnachtsdekoration in bildlicher Form sichtbar machen.

Schicken Sie uns einfach Fotos Ihrer Weihnachtsbeleuchtung per E-Mail (agentur@redganderkesee.de) oder über unsere Facebook-Seite (NWZ Zeitung für Ganderkesee) – gerne auch mit Angabe der Bauerschaft, in der die Aufnahme entstanden ist. Eine Auswahl der Bilder soll dann vor dem Fest in der gedruckten Ausgabe der NWZ veröffentlicht werden.

