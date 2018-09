Ganderkesee 2018 ist, im Guten wie im Schlechten, ein ungewöhnliches Geschichtsjahr: Vor 400 Jahren begann der Dreißigjährige Krieg, vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg, vor 80 Jahren fanden deutschlandweit Pogrome statt, vor 50 Jahren revoltierten die Studenten. Seit 1981 rufen die Vereinten Nationen immer am 21. September den „Internationalen Tag des Friedens“ aus – und in diesem Jahr stimmen Glocken europaweit mit ein. Auch in Ganderkesee werden an diesem Freitag die Glocken „ihre Stimme für den Frieden erheben“, wie es Pfarrer Norbert Lach gegenüber der NWZ ausdrückte.

Glockengeläut zum Friedenstag In Deutschland rufen der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz zur Beteiligung an der europaweiten Aktion auf. Auch andere Länder beteiligen sich am Glockengeläut, darunter Belgien, Slowenien, Tschechien, der Slowakei, Österreich, der Schweiz, Estland und Malta.

18 bis 18.15 Uhr

Wenn am Freitag von 18 bis 18.15 Uhr die Kirchenglocken – und weltliche Glocken wie das Glockenspiel am Ganderkeseer Rathaus – erklingen, ist dies eine Premiere. Das „Glockengeläut zum Friedenstag“ ist eine Aktion im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018. Das Ziel: Ein größeres Bewusstsein für den Wert und die grenzüberschreitenden, verbindenden Dimensionen des materiellen und immateriellen Kulturerbes in Europa schaffen.

Kirchen beteiligen sich

Neben den Katholiken, die auf dem Gemeindegebiet die Glocken von St. Hedwig, St. Michael und St. Bernhard erklingen lassen, beteiligen sich natürlich auch die evangelisch-lutherischen Kirchen. Die Glocken der Friedenskirche in Bookholzberg, die Glocken des Timotheus-Hauses in Stenum und die Glocken von St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee werden ebenso erklingen wie die Glocken in Schönemoor.

Begleitende Andachten

Andachten finden ebenfalls statt: In St. Hedwig von 18.15 bis 18.45 Uhr und in Schönemoor schon vor dem Glockengeläut. Um 17.45 Uhr findet hier eine kurze Friedensandacht mit Liedern, einer Meditation und Gebeten statt. Alle, die sich an der Andacht beteiligen, dürfen dann ab 18 Uhr abwechselnd am Glockenseil ziehen und für den Frieden läuten. Auch Kinder sind willkommen. Die Kirchengemeinde Ganderkesee verzichtet derweil auf einzelne Andachten, dafür sind die Menschen ins Diakoniekonvent Lutherstift in Falkenburg eingeladen. Als Einstimmung auf das Friedenläuten findet in der Laurentiuskapelle in Falkenburg um 17.45 Uhr eine kurze Andacht statt, die um 18 Uhr in das Läuten der Glocke im Glockenturm übergeht. Aber nicht nur die Kirchengemeinden beteiligen sich.

Menschen werden Brüder

Ebenfalls von 18 bis 18.15 Uhr wird das Glockenspiel am Rathaus in Ganderkesee ins Geläut einstimmen. Zwar sei das Repertoire, das man spielen könne, begrenzt, aber man habe dennoch ein Lied gefunden, welches „für die europäische Einigung und den Frieden“ stehe, so Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Gewählt wurde Schillers „An die Freude“, landläufig auch gerne als „Freude schöner Götterfunken“ bezeichnet. Wer am Freitag mitsingen will, die erste Strophe reicht – in der bekanntesten Fassung – eigentlich aus: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elisium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.