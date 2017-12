Ganderkesee Was in vergangenen Jahren der „Music Club“ an der Grüppenbührener Straße war, ist jetzt das „Gantero“ an der Wittekindstraße: die erste Adresse in Ganderkesee, um kurz vor der Bescherung noch einmal Freunde und Bekannte zu treffen und mit einem Bierchen oder Glühwein auf die Weihnachtstage anzustoßen. Hunderte gut gelaunte Gäste aller Altersgruppen drängelten sich am Sonntagmittag beim Heiligabend-Frühschoppen vor den Theken der Gastronomie und prosteten sich grüppchenweise zu.

Das Konzept des „Gantero“-Teams, mit dem „Hüttenzauber“ durchgängig während der Adventszeit einen weihnachtlichen Treffpunkt anzubieten, erlebte mit dem Frühschoppen einen krönenden Höhepunkt. Aber auch am Samstagabend war es in der gemütlichen „Hütte“ vor dem ehemaligen Bahnhof schon proppevoll gewesen.

Ein wenig enttäuscht von der Resonanz war indes Markus Hansen, Wirt im „Schützenhof“ am Habbrügger Weg, dessen Frühschoppen am Heiligabend weniger gut besucht war als im Vorjahr – obwohl Hansen mit dem Musiker Steve K. aus Hamburg noch für zusätzliche Unterhaltung gesorgt hatte. Die Devise des Wirts: „Wir machen das Beste draus!“

Auch im „Le Bistro“ an der Langen Straße blieb die Gästeschar am Sonntag überschaubar. Wie die Abstimmung mit den Füßen ergeben hat, setzt sich die Ganderkeseer Frühschoppen-Tradition am Heiligen Abend offensichtlich vor allem am „Gantero“ fort.