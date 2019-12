Ganderkesee Während andere am 4. Advent gemütliches Beisammensein genießen, haben die Mitglieder des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee an diesem Tag ein strammes Programm: Auf der traditionellen Weihnachtsrundreise durch die Gemeinde spielen die Musiker Weihnachtslieder wieder an vielen Stationen.

Diese kleine Tournee gibt es bereits seit Entstehung des Musikzugs selbst: 1956 wurde die erste weihnachtliche Rundreise organisiert. Einige Stationen sind schon seit vielen Jahren dieselben geblieben. „In Bergedorf oder Falkenburg wartet dann die ganze Dorfgemeinschaft auf uns“, freute sich die Sprecherin des Musikzugs, Frauke Lüdeke-Riesmeyer.

Genau wie ihr Publikum setzt sich der Musikzug aus mehreren Generationen zusammen. „Jung und Alt machen bei uns mit“, erzählte Lüdeke-Riesmeyer, „das älteste Mitglied zählt 80 Jahre, das jüngste 15 Jahre.“ Das Programm ist ebenfalls gemischt. „Die deutschen Lieder kennt man ja zur Genüge“, so Lüdeke-Riesmeyer, „deshalb gibt es auch ein paar englische Stücke dabei.“ An jeder Station entscheidet Dirigentin Sabine Engelmann-Lemke dann spontan, was gespielt wird. In der Stenumer Seniorenresidenz Waldschlösschen, die seit zwei Jahren auch ein Spielort für den Feuerwehrmusikzug ist, kam die Mischung gut an.

Viel Zeit zum Klönen bleibt den Musikern zwischen den Auftritten nicht, die eine oder andere Verpflegungspause passt aber in den Ablauf. „Wir wurden heute gut verpflegt mit Bratwurst, Suppe und Brezeln“, lobte Lüdeke-Riesmeyer. Möglich gemacht wird die Rundreise durch Kleinbusse der Wehren aus Ganderkesee und umliegenden Bauerschaften, die den Musikern – inklusive Fahrdienst durch Feuerwehrmänner – zur Verfügung gestellt werden.

Letzte Station der Musiker war wie jedes Jahr das Alte Rathaus in Ganderkesee. Hier kamen 100 Menschen zusammen, um unter dem großen Weihnachtsbaum etwas abendliche Adventsstimmung mitzunehmen. Unterstützt wurde der Musikzug dabei wieder vom Bläserkreis der evangelischen Kirchengemeinde.

„Auch diesmal war es schön, es hat Spaß gemacht“, fasst Frauke Lüdeke-Riesmeyer die diesjährige Weihnachtsrundreise zusammen. Im Anschluss gab es für den Musikzug eine verdiente und ebenfalls traditionelle Weihnachtsfeier im Feuerwehrhaus.