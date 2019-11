Ganderkesee Für seine künstlerische Arbeit in erster Reihe beim Verein GanterART ist der Delmenhorster Künstler Hans Meyerholz am Freitagabend mit dem Ganterpreis 2019 des Vereins ausgezeichnet worden. Im Airfield-Restaurant betonte Rolf Schütze in seiner Laudatio, dass Meyerholz zu den Motoren des Vereins gehöre, der sich für soziale Projekte einsetzt.

Der Künstler habe neben den Gründungsmitgliedern, darunter der verstorbene ehemalige Vorsitzende, Verleger und Galerist Dirk Schulte Strathaus sowie Ecco Eichhorn, jetzt Vereinschef, zum Erfolg beigetragen.

Meyerholz, Jahrgang 1936, hatte einen der ersten 20 Ganter-Rohlinge der Vereins gestaltet. Sein Ara-Ganter sei zu einer GanterART-Galionsfigur geworden, lobte Rolf Schütze die Skulptur, die beim Ganter-Tach im November 2007 erstmals präsentiert worden war.

Das imposante Werk des heute 83-jährigen Kunstschaffenden stand lange Zeit weithin sichtbar auf dem Vordach zum ehemaligen Eingang des Hauses Müller. Die Skulptur mit ihrem rot leuchtendem Gefieder soll nach der Renovierung des Kulturhauses im Garten der Einrichtung einen neuen Platz finden.

Nicht nur mit der Gestaltung eines Ganters hat Meyerholz sich um die Förderung sozialer Projekte verdient gemacht. Sechs seiner Ganter-Gemälde konnten die Teilnehmer der Festveranstaltung am Freitagabend zugunsten des Falkenburger Laurentius-Hospizes erwerben.