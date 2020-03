Gemeinde Ganderkesee Macht Schotten Dicht: Öffentliches Leben kommt zum Stillstand

Ganderkesee Das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm – in Ganderkesee genauso wie andernorts. Am Freitagnachmittag informierte die Gemeindeverwaltung über die Maßnahmen, mit denen die Verbreitung von Sars-CoV-2 und Covid-19 verhindert werden soll. Wie überall im Lande werden Schulen und Kindertagesstätten bis voraussichtlich zum 18. April geschlossen.

Die Schließung betrifft neben den kommunalen Kindergärten, Krippen und Horten auch die Einrichtungen in fremder Trägerschaft. Für Notfälle und Rückfragen „in dringenden Fällen“ ist das Rathaus ab Montag, 16. März, um 7 Uhr unter Telefon 04222/44 888 zu erreichen. Eltern, deren Kinder eine Tagesstätte in anderer Trägerschaft besuchen, werden gebeten, sich direkt mit ihrer jeweiligen Kita in Verbindung zu setzen.

Bereits an diesem Sonnabend, 14. März, stellt das Hallenbad in Ganderkesee den öffentlichen Badebetrieb ein. Auch hier soll die Schließung bis zum 18. April andauern. „Die Schwimmkurse entfallen, werden aber zu späterer Zeit nachgeholt“, teilt die Bäder- und Saunagesellschaft mit. Das Saunahuus bleibt ebenfalls vorerst geschlossen. Das Gleiche gilt für die Schulsporthallen in der Gemeinde.

Betriebsruhe herrscht ab sofort auch in der Volkshochschule: Die regioVHS Ganderkesee-Hude stellt ihr Programm bis Sonnabend, 18. April, ein. Damit fallen auch alle Kulturveranstaltungen in den nächsten Wochen aus, unter anderem der Kabarettabend mit Lioba Albus am kommenden Donnerstag.

Wer sich die Zeit zuhause mit Lesen vertreiben möchte, sollte sich bereits mit Lektüre eingedeckt haben – ausgeliehen wird vorerst nichts mehr. Die Gemeindebücherei am Habbrügger Weg in Ganderkesee und deren Zweigstellen in Bookholzberg und Schierbrok bleiben bis zum 18. April geschlossen. Das gilt ebenso für die Außenstelle des Bürgerbüros in Bookholzberg.

Auf die Angebote der Jugendzentren müssen Schülerinnen und Schülern in den verlängerten Osterferien verzichten: Die Einrichtungen in Ganderkesee, Bookholzberg und Horst sind ab sofort dicht und öffnen nicht wieder vor dem 18. April.

Auch der Bürgerbus Ganderkesee stellt seinen Betrieb bis zum 19. April ein. Am Freitagabend war nach der letzten Fahrt um 19 Uhr Schluss. Der Bürgerbusverein folgt damit einer Empfehlung des Verkehrsverbundes.