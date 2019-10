Ganderkesee Die Reise zum Nordkap haben Tina und Ralf Stietenroth und ihr Hund Ermes immer noch nicht angetreten. Dafür führen sie jetzt eine florierende Wohnmobilvermietung für Hundebesitzer, die gerne mit ihren Vierbeinern auf Reisen gehen möchten.

Der Wunsch, mit Ermes nach Norwegen zu fahren, brachte „Waumobil Bremen“ vor einem Jahr ins Rollen. „Keiner wollte uns für die Tour mit Hund ein Wohnmobil vermieten“, berichtet Tina Stietenroth. In der Südhälfte Deutschlands dagegen gab es bereits Stationen, an denen Hundebesitzer speziell ausgestattete Wohnmobile bekommen konnten. Kurzentschlossen folgte das Paar dem Rat des „Waumobil“-Gründers und Lizenzgebers Hubert Lechner und eröffnete eine eigene Station in Großenkneten. Und entdeckte damit offenbar eine Marktlücke in Norddeutschland: Bereits im Januar sei die Ferienzeit komplett ausgebucht gewesen, berichtet Tina Stietenroth.

Ein umgebautes Wohnmobil und der Platz auf einem Resthof in Großenkneten reichten schon bald nicht mehr aus. Deshalb eröffnen Tina und Ralf Stietenroth an diesem Sonnabend, 5. Oktober, ihren neuen Standort auf dem Gelände der Firma Hag­stedt an der Dehlthuner Straße in Ganderkesee. Dort vermieten sie zwei eigene und zwei geliehene Wohnmobile, die für den Urlaub mit Hund ausgestattet worden sind.

Dort, wo das Fahrzeug sonst Stauraum für Fahrräder oder Camping-Zubehör bietet, befinden sich je nach Modell ein oder zwei geräumige Boxen für die Vierbeiner. Es gibt eine Rampe, über die große und kleine Hunde hineingelangen. Auch Wasser- und Futternäpfe fehlen nicht. Zudem ist ein Fenster nach draußen sowie eins ins Innere des Wohnmobils eingebaut, damit der Hund im Rückspiegel zu sehen ist.

Den Erfolg von „Waumobil“ begründet Tina Stietenroth mit der Tatsache, dass Vermieter Hundebesitzern häufig nicht gern Wohnmobile überlassen – aus Angst, dass Hundehaare zurückbleiben oder etwas kaputt gehen könnte.

Bei „Waumobil“ ist das bisher noch nicht passiert: Die Autos kämen in sehr gutem Zustand zurück, sagt die Vermieterin. „Die Leute wertschätzen, dass sie mit ihrem Hund in Urlaub fahren können.“ Trotzdem wird vor der nächsten Tour alles gründlich gereinigt.

Für die Wohnmobil-Vermietung hat die 34-Jährige ihre Arbeit als Pharma-Beraterin aufgegeben. Denn in Ganderkesee gibt es noch mehr zu tun: Am Sonnabend eröffnet das Paar auch „Happymobil“, einen Laden für Campingzubehör aller Art. Das Geschäft ist montags bis freitags von 10 bis 18 und sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet. So wie es aussieht, wird die Nordkap-Reise mit Ermes wohl noch ein weiteres Mal verschoben.