Ganderkesee Es komme die Zeit, in der man über den eigenen Nachfolger nachdenken müsse, begründet Harald Menkens, amtierender Vorsitzender des Freundeskreises Haus Müller, seinen langsamen Rückzug aus der Vorstandsarbeit. Auf der Mitgliederversammlung des Freundeskreises am Donnerstag, 15. März, wird Menkens wieder für den Vorsitz kandidieren. „Aber nur für ein anstatt zwei Jahre.“

Mit dieser Entscheidung führt Menkens eine gewollte „Verjüngungskur“ fort, die sich der Freundeskreis Haus Müller selbst auferlegt hat. Und die auch schon begonnen wurde: Im vergangenen Jahr wurde Matthias Fleischer (49) als Schatzmeister neu in den Vorstand gewählt. Und auf der am 15. März um 19 Uhr beginnenden Mitgliederversammlung wird ein weiteres Vorstandsmitglied seinen Posten für den „Nachwuchs“ räumen: Schriftwart Hannes Bogun.

„Wir haben uns schon intern umgesehen und sind sehr optimistisch, dass sich ein Nachfolger für mich findet“, so Bogun. „Aber es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die so ein Amt übernehmen wollen“, ergänzt Harald Menkens während des Gesprächs im Kulturhaus Müller. Deswegen sei man natürlich weiterhin offen für neue Mitglieder, „gerne auch unter 50“, sagt Menkens.

Um die 110 Mitglieder zählt der Freundeskreis aktuell, im zehnten Jahr seines Bestehens. Ein runder Geburtstag, der sich auch im Jahresprogramm des Vereins niederschlagen wird. Voraussichtlich im Mai soll das traditionelle Sommerfest des Freundeskreises stattfinden. In diesem Jahr wird natürlich alles im Zeichen des kleinen Jubiläums stehen und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, ist dem Vorstand ein besonderes Anliegen: „Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, aber auch über neue Ideen“, so Fleischer.

Eine der Hauptaufgaben ist derweil wie die Unterstützung und Impulsgebung für das Kulturprogramm vom Haus Müller. „Bei der Realisierung des Poetry Slams hat uns Matthias Fleischer zum Beispiel sehr unterstützt“, erklärt Wiebke Steinmetz. Ein Kulturprogramm zu etablieren, das auch jüngere Menschen anspricht, gehört zum erklärten Ziel des Schatzmeisters.

Aber auch im Bereich Kunst ist der Freundeskreis weiter aktiv. So wird in diesem Jahr zum siebten Mal der „Schülerkunstpreis“ ausgerufen, an dem sich alle Schulen in der Gemeinde Ganderkesee beteiligen können. „Das erste Treffen hat schon stattgefunden“, so Hannes Bogun und man ist zuversichtlich, dass sich auch in der siebten Auflage wieder „ein Großteil der Schulen beteiligen werden“.

Claus Arne Hock https://www.nwzonline.de/autor/claus-hock Volontär, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2743 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Infos unter www.freundeskreis-hausmueller.de