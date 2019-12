Ganderkesee Die erste Anmeldung liegt schon vor, dabei wurde die Veranstaltung noch gar nicht bekanntgegeben. Wer in den vergangenen vier Jahren „Heiligabend nicht allein“ war, möchte es auch in diesem Jahr nicht sein – und geht davon aus, dass die gleichnamige Veranstaltung im Kulturhaus Müller am 24. Dezember wieder stattfindet. Das tut sie, dafür hat Dr. Barbara Thomé von der Bürgerstiftung Ganderkesee in Kooperation mit der regioVHS Ganderkesee-Hude gesorgt.

Seit 2015 bietet die Bürgerstiftung Alleinstehenden aus der Gemeinde die Möglichkeit, am Heiligen Abend ein paar besinnliche Stunden in Gemeinschaft zu verbringen. Im Haus Müller sitzen sie in geselliger Runde beisammen, singen Weihnachtslieder und hören Geschichten. Dazu gibt es Suppe, Würstchen und Kartoffelsalat sowie Süßigkeiten und Getränke – und auch wieder die beliebten Glückskekse. „Die machen wir gleich am Anfang auf, weil die darin versteckten Botschaften die Gespräche gut in Gang bringen“, erklärt Barbara Thomé, die wie in den vergangenen Jahren mit ihrem Mann Jürgen Schade-Thomé den Abend begleiten wird. Auch Peter Mienert ist wieder dabei und wird als professioneller Redner dafür sorgen, dass der Gesprächsstoff nicht ausgeht.

Für 16 bis 20 Teilnehmer ist Platz im Haus Müller, das entspricht auch der Zahl der Anmeldungen in den vergangenen Jahren. „Gut die Hälfte davon besteht aus Wiederholungstätern“, weiß Thomé. „Aber wir haben auch immer neue Gäste.“

Der Kostenbeitrag für den Abend beträgt 15 Euro und wird während der Veranstaltung eingesammelt. Anmeldungen sind bis zum 20. Dezember möglich bei der regioVHS, Telefon 04222/44 444. Auf Wunsch werden die Besucher auch abgeholt.