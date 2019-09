Ganderkesee Ganz in Volksfeststimmung können sich die Ganderkeseer am Wochenende 14./15. September beim Herbstmarkt versetzen. Dafür sorgen entlang der Rathausstraße Karussells und Buden. Am Samstag ist der Rummel von 10 bis 23 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Flohmarkt am Samstag

Bereits um 8 Uhr darf am Samstag beim Flohmarkt im Ort verkauft werden. Gefeilscht werden kann zwischen Wittekindstraße und Im Knick bis 14 Uhr. Damit das keine allzu trockene Sache wird, baut die Faschings-Männergarde ihre Bierbude vor dem Alten Rathaus auf. Auch der Förderverein des Faschings ist dort zugegen.

Das kostet der Bummel über den Rummel Das Bier gibt es am Getränkewagen auf dem Herbstmarkt diesmal zu 2,50 Euro je 0,2-Liter-Glas. Die Currywurst ist am Imbisswagen für 3,50 Euro zu haben. Berliner gehen 2019 zum Stückpreis von 1,30 Euro über die Theke. Die Portion Zuckerwatte wird für 1,50 Euro angeboten. Krabbenbrötchen können zum Stückpreis von 5 Euro erworben werden.

Auf dem Neuen Markt präsentieren sich der Schwimmverein Ganderkesee, die DLRG und auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) macht mit. Die Ganderkeseer Rot-Kreuzler verkaufen dort ab 11.30 Uhr Erbsensuppe.

Sonntag verkaufsoffen

Am Sonntag öffnen die Kaufleute in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. In diesem Jahr zum zweiten Mal wieder unter dem Motto „Heimat shoppen“, das die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgerufen hat, um den lokalen Handel zu stärken.

Viele Vereine und Institutionen stellen ihre Arbeit an diesem Tag vor. Auch die Ganderkeseer Gruppe des Naturschutzbunds (Nabu) weist auf ihr Wirken hin. Die Musikschule des Landkreises Oldenburg ist ebenfalls mit dabei.

„Fairtrade-Town“-Feier

Auf dem Neuen Markt wird am Sonntag ein besonderer Anlass groß gefeiert: Die Gemeinde Ganderkesee wird zur „Fairtrade Town“ ernannt. Oldenburg und Wardenburg habe es bereits – und Ganderkesee bekommt es an diesem Sonntag: Das Siegel der initiative Transfair wird Bürgermeisterin Alice Gerken um 14 Uhr persönlich entgegennehmen. Die Gemeinde will damit ein Zeichen für gerechtere Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen setzen. Mitmachaktionen von 13 Ausstellern und Vereinen begleiten die Freude über die Auszeichnung ab 11 Uhr. Dabei sind auch der Weltladen, die lokale „Terres-des-hommes“-Gruppe und die regioVHS mit einem Café. Frauen der aramäischen Gemeinde bereiten Teigtaschen zu.

Großes Bühnenprogramm

Das interkulturelle Bühnenprogramm gestalten ein DJ, ein Oud-Spieler sowie das Jazz-Quartett „Flower-Street“. Für orientalisches Flair sorgt eine Bauchtanzgruppe. Gesang gibt es von Kindern der Grundschule Lange Straße und vom Habbrügger Weg. Auch eine Modenschau präsentieren die Förderschüler vom Habbrügger Weg.