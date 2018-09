Ganderkesee Party, Flohmarkt, Flaniermeile: Von Freitag bis Sonntag fand der 40. Ganderkeseer Herbstmarkt statt. Mit dem Haxen-Essen wurde eine alte Tradition wieder neu belebt und auch das Festzelt auf dem Marktplatz kam gut an. Die Highlights des Wochenendes:

Das Hexen-Essen

Ausverkauft: Rund 300 hungrige Gäste zeigten, dass es vom Veranstalter– der Werbegemeinschaft Gantermarkt – eine gute Idee war, das Haxen-Essen wieder aufleben zu lassen. Nach zehnjähriger Pause gingen Haxen und Hendl am Freitagabend im Sekundentakt über die Theke. Aber damit nicht genug, im Anschluss wurde noch ausgiebig zu Musik vom Plattenteller von DJ Eike und Live-Musik der Band „Edelweiß“ im Festzelt gefeiert. Besonders erfreulich: Viele Gästen nutzten den Anlass und tauschten die norddeutsche Klamotte gegen Dirndl und Lederhosen. So kam schon im September ein bisschen Oktoberfestgefühl zustande.

Der Flohmarkt

Plastik war das Mittel der Wahl bei den zahlreichen Verkäufern, die am Samstag im Ortskern ihre Ware an den Mann – oder die Frau – bringen wollten. Denn: Leider regnete es gerade zu Beginn des Flohmarktes dauerhaft. Erst gegen Mittag verzogen sich die Wolken. Aber egal ob Nieselregen oder Sonnenschein: Vielen Kaufwütigen war das Wetter egal, so dass ein steter Strom an Menschen über den Flohmarkt flanierte.

Die zweite Party

Nicht nur am Freitagabend bewiesen die Ganderkeseer, warum das Festzelt „Fest“zelt heißt: Zwischen 500 und 600 Besucher feierten am Samstag ab 21 Uhr bis in die Nacht auf dem Neuen Marktplatz. „Mit so vielen Besuchern hatten wir nicht gerechnet. Es freut uns sehr, dass das so gut ankam“, sagte Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gantermarkt, am Sonntag gegenüber der NWZ. Offenbar überzeugte das Party-Konzept die Besucher: Musik aus den 90ern gab es Dank DJ Goli reichlich. Zusätzlich für Stimmung sorgten Touché-Frontmann Martin Scholz und Caro Behma als „WIR“.

Der Ausklang

So wie der Samstag endete, begann der Sonntag: mit Musik. Beim Jazz-Frühschoppen spielte die Formation „Wallstreet Dixies“ zunächst im Festzelt, bevor sie dann über den Herbstmarkt lief. Zwischen Marktplatz und St. Cyprian- und Corneliuskirche hatten zahlreiche Firmen, Vereine und Organisationen ihre Infostände aufgebaut. Auch mehrere Parteien waren vertreten. Für die Besucher, die auch am Sonntag in Scharen kamen, gab es verschiedene Aktionen. Beim Nabu wurden Insektensteine verteilt, bei „Eazy Learning“ gab es Kinderschminken und beim DRK konnte ein Krankenwagen besichtigt werden. Zudem hatten die Geschäfte im Ortskern anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Beliebt waren auch, wie an den Tagen zuvor, Autoscooter, Kinderkarussell und der Friedrich-Bultman-Platz. Denn hier stand nicht nur eine der Bierbuden, sondern vor der regioVHS waren vor allem die Faschingsaktiven. Verschiedene Garden und auch der GGV-Förderverein präsentierten sich hier.

