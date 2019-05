Ganderkesee Hans Gerzlich fackelt nicht lange. Mit ernster Miene und Strick statt Krawatte tritt der Komiker auf die Bühne der Mensa am Steinacker und hält allen, die im Büro arbeiten, den Spiegel vor. Irgendwie findet sich jeder Büromensch in dem Comedyprogramm „Und wie war dein Tag, Schatz?“ wieder. „Wir werden gleich lachen“, kündigt Dr. Wiebke Steinmetz an, die Kultur-Verantwortliche der regioVHS Ganderkesee-Hude. Recht hat sie.

Gerzlich hält sich nicht mit Vorworten und Begrüßungen seiner 70 Gäste auf. Dafür ist er ja nicht extra nach Ganderkesee gekommen, sondern um sein Publikum mitzunehmen ins Büro, wo neben anderen auch Gerzlichs Chef „Herr Panteleit“ und sein Kollege Karl-Eberhard Mönkehaus arbeiten. Panteleit ist Stellvertreter des Vorstands und holt Gerzlich nach dessen „Mega-Präsentation“ seines neuen Projekts auf den Boden der Tatsachen zurück, als er trocken sagt: „Das finde ich ein stückweit interessant.“ Gerzlich könnte an die Decke gehen. Der Satz seines Chefs sei genauso unerträglich wie „Da bin ich völlig leidenschaftslos“. Gerzlich fordert mehr Ehrlichkeit in der Bürosprache. Dann solle der Panteleit doch gleich sagen: „Es ist mir kackegal, wie ihr das Ding in den Teich setzt, ich habe ab Montag Urlaub.“

„Am Ende des Tages“ ist auch so eine Floskel, die Gerzlich nicht mehr hören kann, doch seine „oberste Hassfloskel“, verrät der 52-jährige gebürtige Gelsenkirchener, ist diese: „Da bin ich ganz bei Ihnen.“ „Was?“, ruft der mit diversen Kabarettpreisen ausgezeichnete Komiker, „ich will nicht, dass der Typ aus der Buchhaltung mit seinen schwitzigen Fingern und den Schuppen im Haar ganz bei mir ist. Da krieg‘ ich Pickel.“

Wer aus dem Büro erzählt, kommt auch an so genannten Zeitmanagement-Seminaren nicht vorbei. Zentraler Tipp: Lernen Sie, nein zu sagen – auch gegenüber Ihrem Chef. „Kannst Du machen, wenn Du willst, dass Deine übertariflichen Leistungen demnächst von der Heilsarmee bezahlt werden“, fasst Gerzlich spitz zusammen, was er von solchen Seminaren hält.

Gerzlich kommt locker rüber, spult nicht einfach sein Programm ab, sondern greift auch Situationen aus dem Saal auf. Die Fotografin verabschiedet er fröhlich und sagt seinem Publikum: „Tja, die hat jetzt Feierabend, Sie müssen noch durchhalten.“ Während er abgelichtet wird, baut er fix einen DDR-Witz ein, damit sein Publikum auf dem Foto lacht. „Wie macht man aus einer Banane einen Kompass? Man legt sie auf die Berliner Mauer. Da, wo abgebissen ist, ist Osten.“

Klappt. Die Gäste haben Spaß, Gerzlich gibt weiter Gas und hat auch eine Erklärung dafür, warum seit gut zehn Jahren die Scheidungsraten in Deutschland wieder sinken. „2007 kam das erste IPhone auf den Markt, 2008 das erste Samsung Galaxy – merken Sie was?“.

Und dann war da ja noch Kollege Mönkehaus. „Der sieht aus wie dieser Schauspieler: George Clooney. Nein, den meinte ich doch nicht, sondern Mr. Bean“, beschreibt Gerzlich seinen ungeliebten Bürokollegen, um ihn nach Art des britischen Komikers nachzuäffen mit der Floskel: „Wir müssen aggressiver in den Markt einsteigen.“ Als Chef solle Mönkehaus aber super sein. Jedes seiner Mitarbeitergespräche ende mit einer Zielvereinbarung und dem freundlichen Tipp: „Lernen Sie schon mal ein Instrument – das macht sich später in der Fußgängerzone einfach besser.“

Kurzfristiges Ziel: Feierabend. Langfristiges Ziel: Wochenende. Gerzlich spricht Büromenschen aus dem Herzen. Was aber seinen Auftritt in Ganderkesee angeht, so schaut keiner auf die Uhr und hofft auf ein baldiges Ende. Im Gegenteil: Gerzlich scherzt sich mit trockenem Humor in die Herzen der amüsierten Zuschauer und wird mit kräftigem App­laus belohnt.