Ganderkesee Gerade legte die Ganderkeseer Kleinkunst-Reihe eine kleine Pause ein – nach dem Fasching geht es jedoch weiter. Wie üblich vier Veranstaltungen beinhaltet das Abo im ersten Halbjahr, eine pro Monat. Wir immer gilt: Wer alle vier Abende vorab bucht, zahlt nur 70 statt 80 Euro. Alle Veranstaltungen finden donnerstags um 20 Uhr in der Mensa des Ganderkeseer Schulzentrums, Am Steinacker, statt (Einlass ab 19.30 Uhr). Karten sind im Kulturhaus Müller sowie unter Telefon 04222/80 65 65 erhältlich.

michael Eller

Den Auftakt zur neuen Saison macht am 21. März Comedian Michael Eller mit seinem Programm „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! Captain Comedy packt aus“. Eine Seefahrt, die ist lustig – ganz besonders wenn er an Bord ist: Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte und hat auf mehr als 40 Reisen als Gast-Komiker mehr als 150 Shows gespielt. Nachdem er den Anker geworfen hat, bringt er nun den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie auf die Bühne. Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt Eller sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt.

Am 25. April erklärt Peter Vollmer, warum die Luft für den Mann des 21. Jahrhunderts immer dünner wird und warum der Mann, wie wir ihn kennen, möglicherweise auf die Liste der bedrohten Arten gehört. „Er hat die Hosen an – Sie sagt ihm, welche“ heißt sein Programm. Vollmer selbst ist jedenfalls bemüht, als Vater, Verdiener und Versteher für Frau und Kinder unentbehrlich zu bleiben. Er ist deshalb sogar bereit zu kochen (mit dem Thermomix), gesund zu leben (etwa einmal die Woche) und sich strikt an die verordnete Trennkost zu halten (erst die Fritten, dann die Wurst).

„Und wie war dein Tag, Schatz?“, fragt Hans Gerzlich am 23. Mai. „Bei diesem Kabarettprogramm werden Sie sich kringelig lachen, wenn Sie im Büro arbeiten, mal im Büro gearbeitet haben oder jemanden kennen, der im Büro arbeitet oder mal im Büro gearbeitet hat“, verspricht der Comedian. Seine Zuschauer nimmt der Diplom-Ökonom nicht nur mit ins Meeting, sondern auch in die Kantine, in die Kaffeeküche, ins Vorstellungsgespräch und macht sie mit seinen Karrierezielen vertraut. Kurzfristiges Ziel: Feierabend. Langfristiges Ziel: Wochenende.

Eine der erfolgreichsten Kabarettistinnen Deutschlands ist am 27. Juni in Ganderkesee zu Gast: Anka Zink. In ihrem neuen Bühnensoloprogramm „Das Ende der Bescheidenheit – Eine kleine Anleitung zum Größenwahn“ trifft sie direkt den Nerv der Frauen und Männer unserer Zeit und lässt als couragierte Inszenierungskünstlerin mit ihrer kleinen Anleitung zum Größenwahn jedes Theater aus allen Nähten platzen.

Anka Zink plaudert nicht nur selbst auf der Bühne, im TV, auf CDs und schreibt Bücher, sondern unterstützt als „Creative Coach“ auch Comedians und Kabarettisten wie Mirja Boes, Sascha Korf, Ruth Moschner, Dave Davis, Eckart von Hirschhausen, Vince Ebert und einige andere.