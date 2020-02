Ganderkesee Sich bunt kostümieren, zu lauter Musik mit Gleichaltrigen herumalbern, zum Kreischen aufgefordert werden, und dann zum Abschluss auch noch ausgelassen in einem Bonschen-Regen tanzen: Der Kinderfasching lässt Kinderträume wahr werden. So war es auch am Sonntagnachmittag wieder, als sich Hunderte kleine Narren in der Festhalle am Steinacker tummelten.

Die Erwachsenen waren von Kinderfaschings-Chef Alexander Meyer gleich zu Beginn in den hinteren Teil der Halle verbannt worden – schließlich sollten keine „Großen“ den „Kleinen“ den Blick auf die Bühne versperren.

Fast zweieinhalb Stunden Programm bot der Kinderfasching diesmal – durchweg auf die Beine gestellt von örtlichen Gruppen. Neben Garde- und Showtanz sowie Live-Musik gab es in dieser Session nach längerer Pause auch wieder einmal einen Redebeitrag: „Stormtrooper“ Vigo Kublank (7) ließ sich von „Darth Vader“ alias Papa Torge Kublank nicht die Butter vom Brot nehmen und erntete im schnellen Schlagabtausch viele Lacher. So erfuhr das Publikum beispielsweise, dass Vigo sein Zeugnis einem Kumpel geliehen hat, damit der „seine Alten erschrecken“ kann.

Durch das Programm führte ebenfalls ein neues Gesicht: Rosa Hornig (11) moderierte die knapp zweieinhalbstündige Veranstaltung als kecke Pippi Langstrumpf, die Erwachsene nicht allzu ernst nimmt und Alexander Meyer auch schon mal einen Spruch reindrückt. Ebenfalls ihr Debüt gab Theresa Walter (10), die in diesem Jahr auch bei den Büttenabenden als Sängerin zu hören ist. Sie trat begleitet von einer Band der Musikschule Ganderkesee mit „Feuerwerk“ und „Tüdelband“ auf.

Zu den Höhepunkten des Kinderfaschings zählte einmal mehr die große Polonaise der kleinen Narren mit den Majestäten: Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, sich mit Kinderprinzessin Zoé I. (Struck) und Kinderprinz Tjorben I. (Ahrens) fotografieren zu lassen, als die sich unters Volk mischten. In der Festhalle empfangen wurden die Kinderprinzen übrigens ihrem gemeinsamen Hobby gemäß: Durch ein Spalier aus Fußballtoren marschierten die beiden in die Halle ein, bevor ihnen die Gruppen auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm präsentierten.

Und für alle, die in diesem Jahr keine Karte für den Kinderfasching ergattern konnten: Ein Teil des Programms ist am Tag nach dem Umzug, am Sonntag, 23. Februar, noch einmal zu sehen. Um 15 Uhr beginnt dann der Kindertanz im Festzelt an der Raiffeisenstraße – mit jeder Menge Platz und sogar bei freiem Eintritt.

Mehr Fotos vom Kinderfasching unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis Video unter www.nwzonline.de/videos Noch mehr Berichte, Bilder und Videos zum Fasching: www.nwzonline.de/fasching-ganderkesee