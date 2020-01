Kinderfasching und Kindertanz

Zum Kinderfasching in der 69. Session lädt die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) für Sonntag, 9. Februar, ein. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass in der Festhalle am Steinacker ist bereits ab 14 Uhr. Es wird keine Tageskasse mehr geben, da im Vorverkauf bereits alle Karten verkauft wurden.

Noch eine Gelegenheit für Kinder, sich närrisch auszutoben, gibt es am Sonntag, 23. Februar. Dann findet nach dem GGV-Frühschoppen und der Kür der schönsten Umzugsgruppen im Festzelt der Kindertanz statt. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Einige Aktive des Kinderfaschings treten dann noch einmal auf.