Ganderkesee An Kinderliedern scheiden sich ganz gerne die elterlichen und kindlichen Geister. Während den Erwachsenen so manches Kinderlied ganz schnell zu den Ohren raus hängt, können Kinder vom gerne eher quietschigen Getöne nicht genug bekommen. Wie gut, dass es auch hier mindestens einen gemeinsamen Nenner gibt: das Oldenburger Kindermusikfestival. Noch besser, dass das Festival für die kleinen Musikfans auf seiner Tour auch Halt in der Mensa am Steinacker machte – und dabei rund 150 große und kleine Gäste 90 Minuten lang bestens unterhielt.

Vor 18 Jahren gründeten „Die Blindfische“ aus Oldenburg das beliebte Format, das seit einigen Jahren auch regelmäßig durch die Region tourt. Immer mit dabei sind die Blindfische, unterstützt werden sie von wechselnden Künstlern. Das waren dieses Mal die Tiroler Musiker „RatzFatz“ und die Berliner Harfenistin Maria Todtenhaupt.

Kater und Harfe

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Blindfische, bei der Kinder und (Groß-) Eltern schon ein bisschen aktiv werden durften, begann das Programm eher ruhig. Maria Todtenhaupt und ihr freches Katerchen zeigten den kleinen Zuschauern zwar, dass eine Harfe auch wie ein Gewitter klingen kann, machten danach aber dem Programmtitel „zart besaitet“ alle Ehre. Aber auch die eher klassischen Werke, darunter eines von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, sorgten für erste Begeisterung bei Eltern und Kindern. Bevor die Harfenistin die Bühne verlassen durfte, wurde sie noch von „RatzFatz“ in Beschlag genommen.

Clownerie und Witz

Die beiden „Groove-Poeten“ aus Tirol bewiesen im Anschluss, dass sie nicht nur mehrere Instrumente spielen können. Nein, sie beherrschen es auch, Kinder und Erwachsene mit leichten Clownerien und Wortwitz zum Mitmachen anzuregen. Und wahrscheinlich sind „RatzFatz“ die einzigen Musiker, die ein Schweinchen-Grunz-Solo auf die Bühne bringen.

Das besondere am Programm des Kindermusikfestivals ist übrigens, dass es zwar Musik für Kinder ist, diese sich aber munter durch alle möglichen Genres bewegt. Neben der Klassik von Maria Todtenhaupt gab es bei „RatzFatz“ unter anderem Blues-Klänge und „Backe, backe Kuchen“ in der Pfannkuchen-Beatbox-Variante.

„Kuhsik“ zum Mitmachen

Nach der Pause wurde es derweil rockig. Die Blindfische, die sich selbst als „lustigste Rockmusikband für Kinder und Familien“ bezeichnen, setzte gleich mit ihrem bekannten Cowboysong ein. Mit tatkräftiger und vor allem stimmkräftiger Unterstützung aus dem Publikum gab es dann unter anderem noch „Kuhsik“, die Musik vom und über den Bauernhof.

Spaß gab es an diesem Nachmittag in der Mensa genug – und beim Applaus klatschten die Kinder mindestens so laut wie die Eltern.