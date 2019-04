Lange Tastennacht

Zu hören sein wird das Cembalo – noch unrestauriert – am Freitag, 12. April, im Rahmen der Schnitger-Tage in der St. Cyprian- und Corneliuskirche: Dort beginnt um 20 Uhr eine „Lange Tastennacht“, in deren zweiter Hälfte Thorsten Ahlrichs und Natalia Gvozdkova Werke für zwei Cembali von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Anderen spielen. Der Eintritt ist frei – in der Pause verkauft der Rotary-Club Wein und Brezeln.