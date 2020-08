Kirchenmusik In Ganderkesee: Zwei Konzerte an zwei Tagen

Ganderkesee Gleich zwei Konzerte kündigt die ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee für dieses Wochenende in der Kirche St. Cyprian und Cornelius an. Am Freitag, 7. August, gestaltet Felix Bräuer aus Bautzen das 30-Minuten-Konzert an der Schnitger-Orgel. Unter dem Motto „3 x B“ erklingen ab 16 Uhr Werke von Bruhns, Buxtehude und Bräuer. Aktuell ist Bräuer freischaffender Kirchenmusiker, Orgellehrer und Organist an der Zisterzienserinnenabtei St. Marienstern, Panschwitz-Kuckau. Daneben ist er als Komponist geistlicher Musik tätig.

Einen Tag später, am Samstag, 8. August, 19.30 Uhr, findet das sechste Konzert in der Reihe „Sommer. Abend. Musik“ statt. Ganz sommerlich steht italienische und spanische Musik des Frühbarocks auf dem Programm. Der spanische Posaunist Juan González Martínez spielt zusammen mit Kantor Thorsten Ahlrichs (Orgel) Kanzonen, Psalmbearbeitungen und Motettenkolorierungen von Giovanni Cesare, Francesco Rogoni, Antonio Burlini, Francisco Correa de Aurauxo und anderen.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten bis Freitag, 12 Uhr, im Kirchenbüro unter Telefon 04222/9 42 00 oder per Mail an kirchenbuero.ganderkesee@kirche-oldenburg.de.