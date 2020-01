Ganderkesee Drei Termine sind gebucht und bereits auf der Internetseite des Kulturhauses Müller veröffentlicht – über den vierten verhandelt die regioVHS aktuell noch. Fest steht, dass es auch im neuen Jahr wieder Kabarett und Comedy in der Mensa des Schulzentrums Ganderkesee geben wird. Voraussichtlich könne auch wieder ein Kleinkunst-Abo angeboten werden, sagte regioVHS-Leiter Andreas Lembeck auf Nachfrage.

Lioba Albus

Den Auftakt der Kleinkunstreihe gestaltet Lioba Albus mit ihrem Programm „Das Weg ist mein Ziel“: Am Donnerstag, 19. März, 20 Uhr, schlüpft die Kabarettistin und Schauspielerin in die Rolle der sauerländischen Hausfrau Mia Mittelkötter, die darüber sinniert, warum neuerdings immer alle nur noch weg wollen – in den Urlaub, aus dem Alltag, aus der eigenen Haut. Tapetenwechsel, Partnerwechsel, Seitenwechsel. . . Alle sind in Bewegung, kaum einer kommt an, hat Lioba Albus beobachtet. Diesem Phänomen will sie auf den Grund gehen, macht sich auf den Weg, das Weg zu suchen.

Gemeinsam mit dem Publikum taucht Lioba Albus ein in die wunderbare Welt des Weniger. Unterstützt wird sie dabei von einem Panoptikum schräger Weggefährten.

Goldfarb-Zwillinge

Die eine ist smart, die andere sexy. Die eine macht Kabarett, die andere Comedy. Die eine hat Schuhgröße 36, die andere Körbchengröße D. Lisa und Laura Goldfarb passen einfach nicht zusammen. Aber sie müssen. Die Zwillinge aus Berlin sind: „Die Kleine Koalition“. So heißt auch das Programm, das die beiden am Donnerstag, 16. April, 20 Uhr, in Ganderkesee präsentieren.

Die Frage, ob es sich um sexy Kabarett oder kluge Comedy handelt, was sie auf der Bühne darbieten, lassen die mehrfach preisgekrönten Künstlerinnen offen. In ihrem neuen Programm stellen Lisa und Laura Goldfarb die wahren Vertrauensfragen: Demokratie oder Demoband? Amazon oder Ampelkoalition? Nachhaltigkeit oder Nachschenken? Globalisierung oder Globuli? Und wie macht man als Frau eigentlich einen Hammelsprung?

Frederic Hormuth

Trump twittert, Gauland giftet und Naidoo nölt. Heidi Klum hat leider kein Foto für dich und im Radio ist andauernd dieser Seitenbacher. Es wird viel Mist geredet, hat Frederic Hormuth festgestellt. Und daraus erwächst selten Produktives, sondern er macht nur alles platt und stinkt. „Bullshit ist kein Dünger“, hat Hormuth sein Programm überschrieben.

Am Donnerstag, 18. Juni, 20 Uhr, will er die maximal pointierte Antwort auf Fragen geben wie: Woran erkenne ich Bullshit? Wer sagt mir, wenn ich selbst bullshitte? Was halten die Außerirdischen davon? Und die Russen, der Islamist oder Horst Seehofer? Was ist Heimat, was sind Fruchtzwerge und was haben Hänsel und Gretel mit alldem zu tun? Und vor allem natürlich auch: Kann man Bullshit als Schlager recyceln?