Ganderkesee In den meisten Fällen ist es für das Stammpublikum der Ganderkeseer Kleinkunst-Reihe ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Bei dreien der vier Akteure, die im Herbstsemester monatlich donnerstags ab 20 Uhr in der Mensa des Schulzentrums, Am Steinacker 9, auftreten werden, handelt es sich um Wiederholungstäter. Einzig der Kölner Kabarettist Robert Griess war bislang noch nicht in Ganderkesee zu Gast. Hier das Programm in der Übersicht.

Den Auftakt der Reihe gestaltet am 19. September der deutsch-italienische Texter, Komponist, Liedermacher und Kabarettist Olaf Bossi mit seinem Programm „Endlich Minimalist. . . aber wohin mit meinen Sachen?!“. Vor einigen Jahren hat Olaf Bossi festgestellt, dass sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten. Bei seiner Bestandsaufnahme stellte er sich die Frage: Brauche ich das wirklich – oder kann das weg?

Karten im Paket günstiger Vier Abende umfasst das Kleinkunst-Abo auch im Herbstsemester wieder. Wer alle Veranstaltungen vorab im Block bucht, spart 10 Euro auf den regulären Gesamtpreis an der Abendkasse. Erhältlich ist das Abo, genau wie Einzeltickets im Vorverkauf, unter Telefon 04222/80 65 50 oder direkt im Kulturhaus Müller, Ring 24 in Ganderkesee. An der Abendkasse kosten die Karten 18 und 22 Euro. Geöffnet ist das Kulturhaus montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Als zweifacher Familienvater waren seine Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Eine Weltreise mit Selbstfindungstrip kam für ihn nicht infrage. Wie die „Diät der Dinge“ trotzdem zu einem Erfolg wurde und welche Methoden des Ausmistens und Aufräumens komplett gefloppt sind, verrät Olaf Bossi auf der Bühne. Dabei will er auch erklären, wie Aufräumen richtig Spaß machen kann. Und am Ende wird er auch noch sein Erfolgsgeheimnis gegen Handysucht auspacken: ein zweites Handy!

• robert Griess

„Hauptsache, es knallt“ heißt das Programm, mit dem Robert Griess am 17. Oktober in Ganderkesee gastiert. Ob in Politik, Wirtschaft oder Medien, ob Putin, Trump oder Seehofer, ob in Syrien, Sachsen oder in der Stammkneipe – Hauptsache, es knallt! Aber auch auf der Bühne wird scharf geschossen: mit Pointen, Gags und aberwitzigen Szenen.

Robert Griess verspricht dem Publikum, dass es am Ende über jene Themen, die sonst nur schlechte Laune machen, lachen kann. Seine einzigartige Mischung aus Stand-up-Kabarett und wahnsinnig komischen Figuren bietet eine abwechslungsreiche Kabarett-Show mit hohem Lachfaktor und inhaltlicher Relevanz.

Frank Sauer spricht nicht übers Kochen, wenn er unter dem Motto „Scharf angemacht“ über die besten Salatrezepte plaudert: Es geht vielmehr um Beziehungssalat. Den rührt er am 14. November in der Mensa zusammen.

Frank Sauer tänzelt mit Witz, Intelligenz und ziemlich überraschenden Wendungen leichtfüßig durch das Dickicht von Paarungsökonomie, Trennungsphantomschmerz und Verliebtheitsgefühlschaos. Und ob Männer besser einparken können oder Frauen – das ist ihm ziemlich egal.

• Die Bösen Schwestern

In die Vorweihnachtszeit fällt passenderweise der Abend mit Magda Anderson, Bürohilfskraft im Herz-Maria-Jesu-Altenheim, und ihrer Freundin, der leicht vergesslichen ungarischen Exil-Chansonette Anita Palmerova alias „Die bösen Schwestern“. In „Wir warten aufs Christkind“ geht es um Weihnachten im Altenheim bei Eierlikör und Kuchen. Ohne Hemmungen, aber mit Tanz, Musik und Humor laden Anita und Magda in ihre ganz persönlichen Festtagsdramen ein.