Konzerte in St. Cyprian fallen aus

Ganderkesee Das Virus verdrängt wieder die Kirchenmusik: Die ev.-luth. Gemeinde Ganderkesee hat die drei im November in der St.-Cyprian-und-Cornelius-Kirche geplanten Konzerte abgesagt. „Davon unberührt bleiben natürlich unsere Gottesdienste“, betont Kreiskantor Thorsten Ahlrichs. Ausfallen müssen aber das Konzert „30 Minuten Schnitger-Orgel“ an diesem Freitag, der „Abendklang“ am Sonntag, 15. November, und das Konzert am Ewigkeitssonntag, 22. November.

Damit der November nicht zu still wird, versucht Ahlrichs, für die Gottesdienste am 15. und 22. November Musikerinnen und Musiker zu gewinnen, die die Gottesdienste mitgestalten können. Auch die Chöre müssen erneut für einen Monat pausieren. „So wird es natürlich knapp mit den Vorbereitungen für Weihnachten“, bedauert Ahlrichs.

