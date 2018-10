Ganderkesee Es ist ein Jahr der Veränderungen für Dr. Wiebke Steinmetz. Die 57-Jährige steht seit fast fünf Jahren – am 1. November steht das „kleine Dienstjubiläum“ an – wie keine andere für das Kulturhaus Müller. Leiterin ist die Kunsthistorikerin von der offiziellen Bezeichnung her für den Programmbereich Kultur bei der regioVHS Ganderkesee-Hude. Und dort, im Alten Rathaus, hatte sie bis vor ein paar Monaten auch noch ihr Büro.

Langgehegter Wunsch

Schon fast seit Beginn ihrer Tätigkeit bei der regioVHS war es aber der Wunsch von Wiebke Steinmetz, ein Büro im Haus Müller zu haben. Ein Wunsch, der sich im Mai endlich erfüllte. „Vorher war es immer etwas schwierig“, erinnert sie sich. In den Räumen am Ring gab es keinen PC, keinen Zugriff auf Internet oder das Verwaltungssystem der regioVHS. „Wenn ich da mal vergessen hatte, etwas auszudrucken, musste ich wieder zurücklaufen“, sagt die Programmbereichsleiterin.

Eng mit der regioVHS verknüpft ist sie aber auch von ihrem Büro im ersten Stock des Kulturhauses aus. „Das Alte Rathaus ist ja nur einen Anruf weit entfernt.“ Aber nicht nur räumlich hat sich die ehemalige Gastwirtschaft „Zur Börse“, auf deren Grundriss später die Praxis von Dr. Klaus Werner Müller erbaut wurde, verändert. Auch personell ist das heutige Kulturhaus, das nach dem Landarzt benannt wurde, seit Anfang des Jahres neu aufgestellt. Heike Stöwesand unterstützt mit einer halben Stelle Wiebke Steinmetz vor allem in den Bereichen Verwaltung und Ticketverkauf.

Mehr Service

Der Umzug und die Unterstützung durch Heike Stöwesand bringen aber auch Vorteile für die Besucherinnen und Besucher. Nicht nur konnten die regulären Öffnungszeiten ausgedehnt werden, „wir können jetzt auch viel spontaner reagieren“, erklärt Wiebke Steinmetz. Dadurch, dass deutlich häufiger jemand im Haus Müller sei, könne man auch spontan mal die Türen für Besucher öffnen. „Wenn Zeit ist, machen wir das natürlich gerne“, so Steinmetz.

Mehr Service ist etwas, an dem Wiebke Steinmetz sowieso regelmäßig arbeitet. Die neue Internetseite ist ein Beispiel dafür, aber auch der gedruckte Kulturkalender, in dem nicht nur Kultur-Veranstaltungen der regioVHS zu finden sind. „Die Zusammenarbeit mit den meisten Kulturschaffenden klappt wirklich wunderbar“, freut sich Wiebke Steinmetz, gerade mit dem Verein Rathauskonzerte und Kreiskantor Thorsten Ahlrichs.

Von dieser Zusammenarbeit profitieren auch die Ganderkeseer: „Wir versuchen natürlich zu vermeiden, dass an einem Tag oder Wochenende viele ähnliche Veranstaltungen stattfinden.“ Dies gelinge auch meistens.

Viele Anfragen

Als Kultur-Ort hat sich Ganderkesee derweil bei den Künstlern schon etabliert. Für die acht Kabarett-Veranstaltungen in der Mensa am Steinacker hat Steinmetz „meistens so rund 80 Bewerbungen“. Die Agenturen würden sich frühzeitig melden und sobald Wiebke Steinmetz die Termine mit der Oberschule geklärt habe, seien diese auch fix vergeben. Steinmetz hat dabei aber stets ein Auge auf die ausgewogene Mischung. Nicht nur politisches Kabarett, sondern auch Comedy, männliche und weibliche Künstler – und keine Konkurrenz durch Spielorte in der Nähe. „Wenn ein Künstler zum Beispiel vier Wochen vorher in der Divarena in Delmenhorst spielt, dann bringt es nichts, wenn er auch in Ganderkesee spielt.“

Kabarett, Niederdeutsches Theater, Ausstellungen, weitere Veranstaltungen und ein geschaffter Umzug: „Zurzeit bin ich an einem Punkt, an dem ich zufrieden bin“, freut sich Wiebke Steinmetz. Dass sie sich ausruht, bedeutet das aber nicht. „Jetzt können wir endlich noch stärker inhaltlich arbeiten“, erklärt sie. Das Kulturhaus Müller soll „ein Haus für alle Generationen werden“, deswegen stehe jetzt die Ausgestaltung bestimmter Bereiche an. So ist eine Idee, Kurse zur „künstlerischen Grundausbildung für Kinder und Familien“ anzubieten.

Auch Kindertheater soll es häufiger geben, zudem ist ein neues Schachangebot für Kinder und Jugendliche geplant. „Ich wünsche mir noch mehr Belebung für das Kulturhaus, dazu gehören auch neue Formate“, so Wiebke Steinmetz auf die Zukunft blickend.

Am Ball bleiben

Auch Veranstaltungen wie „Tanz im Haus Müller“ sollen noch eine Chance erhalten. „Der erste Versuch hat leider nicht geklappt, aber wir geben nicht auf“, betont sie. Hinzu kommen bereits etablierte Formate wie der Poetry-Slam, den es weiterhin zweimal im Jahr geben soll. „Aber auch hier probieren wir immer etwas Neues“, betont Wiebke Steinmetz. Deswegen wird es im Januar voraussichtlich einen etwas anderen Poetry-Slam-Abend geben.