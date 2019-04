Gemeinsam Sticken

Die Ausstellung wird am Freitag, 5. April, um 19 Uhr im Haus Müller, Ring 24, eröffnet. Stephanie Ritterhoff bietet zudem einen Workshop an: Am Sonnabend, 11. Mai, können Mütter und Töchter von 10 bis 12 Uhr zusammen sticken. Väter und Söhne sind ebenfalls eingeladen. Die Teilnahme am Workshop kostet 5 Euro.

Eine Führung bietet die Künstlerin am Sonntag, 19. Mai, um 15 Uhr an. Kinderführungen gibt es am Sonnabend, 27. April, und Sonnabend, 25. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt liegt bei 2 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 04222/80 65 42 möglich.

Die Finissage ist für Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, geplant. Die Ausstellung ist sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet.