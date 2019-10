Ganderkesee Vorträge, Workshops und eine Lesung mit der bekannten Autorin Dora Heldt: Der Landfrauenverein Ganderkesee hält für die kommenden Monate ein vielfältiges Programm bereit.

Der erste Vortrag ist für Dienstag, 8. Oktober, geplant. Im Vereinslokal, dem Hotel Backenköhler am Dorfring 40 in Stenum, berichtet die Pastorin Elske Oltmanns aus Großefehn über ihre Kindheit und Jugend in der DDR. „Mich wundert, dass ich wieder fröhlich bin“ ist der Vortrag überschrieben. Elske Oltmanns hat mit ihrer Familie eine bewegte Zeit erlebt: Nicht nur ihre Eltern, sondern auch sie selbst wurde als Jugendliche verhaftet und verbrachte mehrere Jahre in verschiedenen DDR-Gefängnissen. Trotz aller Widrigkeiten konnte sich die Pastorin ihren Humor bewahren.

Beim Treffen der Landfrauen, das um 14.30 Uhr beginnt, präsentiert sich außerdem der „Eine-Welt-Laden“ mit einem kleinen Sortiment. Auch der Fair-Trade-Gedanke wird erläutert.

Ab Mitte Oktober ist dann Brotbacken angesagt. Bettina Heinemann verrät in der Oberschule Ganderkesee (Am Steinacker 9) Tricks und Kniffe fürs Gelingen. Auch leckere Aufstriche werden zubereitet. In den Workshops am Sonnabend, 19. Oktober, um 9 Uhr sowie am Dienstag, 22. Oktober, und Freitag, 25. Oktober, jeweils um 18 Uhr sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen nimmt Tanja Schwarting unter Telefon 04222/80 95 27 entgegen.

Für November haben die Ganderkeseer Landfrauen eine Bestseller-Autorin verpflichtet: Dora Heldt liest am Dienstag, 12. November, aus ihren Romanen und Erzählungen. Zu ihren bekannten Werken gehört der Krimi „Wir sind die Guten“ von 2017. Der Durchbruch gelang ihr 2008 mit dem Buch „Urlaub mit Papa“. Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr bei Backenköhler. Anmeldungen für den „Frauenabend“, bei dem auch ein Imbiss serviert wird, sind bis Montag, 28. Oktober, bei den Vertrauensfrauen möglich. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Informationen gibt es bei Elisabeth Westphal, Telefon 04222/63 47.

Die Weihnachtsfeier ist für Dienstag, 3. Dezember, geplant. Und am Dienstag, 10. Dezember, geht es ins Kino Casablanca nach Oldenburg.

Mehr Infos unter www.landfrauen-ganderkesee.de