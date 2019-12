Ganderkesee /Landkreis Das waren ausgesprochen ruhige Weihnachten für Rettungsdienst und Polizei in Ganderkesee: Schwere Unfälle und Brände gab es an den Feiertagen nicht in der Gemeinde, während es andernorts im Landkreis Oldenburg zu tragischen Unglücken kam.

Bei einem Großbrand in Wildeshausen wurde ein Wohnhaus nahezu komplett zerstört. Die beiden Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, haben aber einen hohen Sachschaden zu beklagen: Nach ersten Schätzungen liegt er bei rund 800 000 Euro. Unter den neun Feuerwehren am Einsatzort war auch die Ganderkeseer Ortswehr, deren Drehleiter für Löscharbeiten und zur Absicherung gebraucht wurde.

Zum Glück nur wenige Einsätze hatten die Malteser in ihrer Ganderkeseer Rettungswache. So blieb der Tagesschicht an Heiligabend Zeit für ein Gespräch mit Christel Zießler. Die stellvertretende Bürgermeisterin bedankte sich im Namen der Gemeinde – wie es seit vielen Jahren Tradition ist – mit einer großen Portion Kartoffelsalat, Frikadellen und Würstchen für die Dienstbereitschaft der Rettungssanitäter. „Ohne die läuft es nicht“, sagte Zießler.

In der Regel gehe es an den Feiertagen ruhiger zu als sonst, sagte Schichtleiter Hendrik Schönland. Während zu anderen Zeiten der Rettungsdienst häufig auch bei kleinen Blessuren alarmiert werde, komme dies zu Weihnachten kaum vor – „dann will ja niemand gern ins Krankenhaus“, so Schönland. Und auch Notfälle seien über die Feiertage in ländlichen Regionen wie Ganderkesee deutlich seltener als in Großstädten, weil die meisten Menschen zuhause bleiben.