Ganderkesee /Landkreis Um den Fußgruppen und Festwagen ihre Startplätze für den an diesem Samstag, 22. Februar, um 14 Uhr beginnenden Faschingsumzug in Ganderkesee zuweisen zu können, hat das Umzugsteam am Freitag rund um den Ring viele Vorbereitungen getroffen. Die Zahlen der Großveranstaltung sind imposant:

39Festwagen, dazu rund 60 Fußgruppen und Teams mit Mottowagen gehen diesmal an den Start.

3500 Teilnehmer in etwa sind es, die den Fasching um den Ring wieder zur größten Party in der Region machen.

5 bis 25 Meter lang, je nach Gruppengröße, sind die einzelnen Felder, auf denen die Teilnehmer Aufstellung nehmen.

1220 Meter lang ist dadurch der Zug, wenn alle Faschingsteams dicht an dicht hintereinander aufgereiht entlang der Bergedorfer Straße auf den Start warten.

1600 Meter misst die Zuglänge gar, wenn sich nach dem Start entlang der Strecke noch weitere Festwagen einreihen.

3,4 Kilometer beträgt die Gesamtlänge des Rundkurses durch den Ort, der über Ring, Grüppenbührener Straße, Am Steinacker, Alte Siedlung, Habbrügger Weg, Lindenstraße, Bergedorfer Straße und zurück zum Ring führt.

5Euro kostet der Eintritt zum Umzug für Zuschauer, 3 Euro müssen die Teilnehmer zahlen. 12 Euro werden für den Eintritt ins Festzelt und in den Oldenburger Hof verlangt. An 18 Kassenhäuschen können Eintrittsbänder gekauft werden.