Ganderkesee /Landkreis Ein Stück weit aufgezeichnete „Gegenkultur“ aus der Wildeshauser Geest und dem Oldenburger Land soll es sein, was Heimatautor Hermann Speckmann in seinem neuesten und bereits 19. Werk „Menschen und Berichte aus der Wildeshauser Geest“ vorstellt. Das hat seinen Grund: „Es gibt viele Hochglanzveröffentlichungen über Grafengräber, Prunk oder außergewöhnlich Adliges“, sagt Speckmann und betont: „Hier geht es aber um Geschichte von unten.“

In seinem neuen Buch berichtet er über Typen, die aufgrund ihrer Wesensart oder ihres Verhaltens aus dem Alltäglichen heraustreten. Denn die Unangepassten waren es, die ihn inspirierten. Vom alternativen Künstler bis zu Figuren des Volksglaubens, die wohl tatsächlich gelebt haben, deren übersinnliches Wirken allerdings nicht wirklich belegt ist, reicht die Palette. Dabei kombiniert der 82-jährige Ganderkeseer geschickt den Blick auf Lebenskünstler, mystische Frauen, einen mittelalterlicher Kriminalfall und das Leben eines einfachen Jungen auf dem Lande.

Inhaltlich bunter Mix

Mit dieser bunten Mischung, sieben Geschichten aus urkundlich Verbrieftem, Aufgezeichnetem sowie mündlich Überliefertem, nimmt Speckmann seine Leserschaft mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte.

Die Ideen zu seinem Buch kamen ihm schon bei der Recherche zu vorigen Werken. „Ich habe hier einfach zusammengetragen, was an Unterlagen noch zu Hause übrig war“, sagt Speckmann scherzend. Dennoch stecke dahinter eine ernste Absicht: „Es ist nämlich erschreckend, wie rasch das Überlieferte verloren geht“, hat er bei seinen vielen Recherchen festgestellt.

So wüssten sicher nur noch die Wenigsten um die Geschehnisse auf der Welsburg zwischen Bergedorf und Dötlingen. Dort, so die Überlieferung, soll einst ein „Wunderheiler“ sein Unheil getrieben haben. „Ein Hexenmeister, der im Leben und nach dem Tode so viel Zorn auf sich zog, dass bei seiner Beerdigung der Blitz in den Sarg fuhr“, führt Speckmann an.

Und da ist auch noch die Überlieferung von der „Tweern-Marie“, einer alten Frau aus Steinkimmen, die einst Bannsprüche gesprochen haben soll.

Weniger mystisch, dafür umso härter, war sicher das Leben des Künstlers Siegfried Nahrmann aus Bergedorf. Der verarmte Maler lebte dort in einer Brandruine und verdiente sich Jahrzehnte lang unter anderem ein kleines Zubrot mit dem Bemalen der Ganderkeseer Faschingswagen. Geld gab es wenig dafür­ – Essen dagegen reichlich. Speckmann erinnert sich: „Noch heute berichten die Zeugen staunend davon, welche Essensmengen er vertilgen konnte“

Dass es in der Gemeinde um die Erinnerungskultur nicht gut bestellt sei, ärgert den 82-Jährigen. Seit Langem setzt er sich für einen Raum für ein kleines Archiv ein, war deshalb schon im Rathaus und bei den Ratspolitikern vorstellig. „Ein Zimmer mit Regalen würde schon reichen“, so Speckmann. Vielleicht gebe es so eines im geplanten Informationszentrum zur Freilichtbühne in Bookholzberg.

Autor will weitermachen

Ganz aufhören zu schreiben will der 82-Jährige noch nicht. „Noch ein letztes Buch soll es geben“, verspricht der Ganderkeseer. Das könnte eine Überarbeitung seines ersten werden: „Neue Erzählungen aus dem Oldenburger Land mit neuen Inhalten“, kündigt Speckmann an. • Das im Isensee erschienene Buch mit der ISBN 978-3-7308-1567-0 ist im örtlichen Buchhandel zum Preis von 14,90 Euro erhältlich.