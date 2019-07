Ganderkesee Mit Musik geht alles besser, sagt der Volksmund. Daran orientiert sich auch der Verein Gantermarkt beim „Sommerabend“ an diesem Donnerstag: Gleich vier Bands und Interpreten begleiten an verschiedenen Stellen im Ganderkeseer Ortskern den langen Einkaufsabend, an dem die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet bleiben.

Die Live-Band

Kurzfristig konnten die Organisatoren noch die Live-Band „Da Capo Undercover“ verpflichten. Die fünfköpfige Gruppe um Sängerin Katrin Schröer heizt dem Publikum mit fetten Rockriffs und melodiösen Gitarren ein, kann aber auch ganz ruhig und unplugged. Mit Hits aus den 80er und 90er Jahren sowie aktuellen Songs ist die Band auf der Bühne auf dem Marktplatz zu hören.

Der Pianomann

Pop-Klassiker von den Beatles oder Elton John sowie auch bekannte Swing-Melodien interpretiert Matthias Monka auf unvergleichliche Weise auf seinem Klavier. Der „Pianomann“ hat unter anderem die deutschen Texte für den Disney-Film „Bärenbrüder“ geschrieben und sang schon mit Phil Collins zusammen. Von 17 bis 19 Uhr spielt und singt er vor dem Restaurant „Beef and Beats“, Im Knick 2.

Das charmante Duo

Schon beim Sommerabend 2018 war Jens Buntemeyer zu hören. Damals hatte er die Sängerin Tina Härtel an seiner Seite, nun bringt er für den Gesang Gerd Albers mit, der „mit viel Charme und seiner besonderen Bühnenpräsenz das Publikum in seinen Bann zieht“, wie Gantermarkt-Vorsitzender Timo Vetter ankündigt. Ob Jazz, Swing, Pop oder Rock’n’Roll: Das Duo lässt kein Genre aus und gibt die Songs der größten Künstler wie Frank Sinatra oder Elvis Presley zum Besten – zu hören vor dem Restaurant „Olympia“, Rathausstraße 20.

Das Italienische Duo

Auch vor dem Eiscafé „La Gondola“, Rathausstraße 13, spielt beim Sommerabend die Musik. Ein Duo ohne Namen – es handelt sich um zwei von fünf Mitgliedern einer Band – macht musikalisch Lust auf „Bella Italia“.

Für Oldtimer-Freunde

Für Autos ist die Rathausstraße von 17 bis 22 Uhr gesperrt. Allerdings nicht für alle: Eine kleine Oldtimer-Schau, vorwiegend mit VW- und Volvo-Modellen, wird auf dem Friedrich-Bultmann-Platz und entlang der Rathausstraße zu sehen sein. Unter anderem zeigen die Freunde luftgekühlter VW-Fahrzeuge ihre Autos.

Für Kinder

Eine Hüpfburg steht auf dem Markt, außerdem bietet das Nachhilfestudio „Eazy Learning“ Kinderschminken an. Einige Geschäfte haben noch Extra-Angebote für Kinder.

Zu Gewinnen

Für jeden Einkauf, und sei er noch so klein, erhalten die Kunden einen Stempel. Ab drei Stempeln können sie an einer Verlosung teilnehmen. Hauptpreis ist ein Rundflug vom Flugplatz Ganderkesee aus. Außerdem sind Gutscheine zu gewinnen.

Zum Ausruhen

Vor vielen Geschäften stehen Liegestühle bereit, in denen Passanten eine kleine Ruhepause einlegen können. Die Hoffnung auf Abendsonne ist nicht unbegründet, die vorhergesagten Temperaturen von 20 bis 22 Grad zur späten Stunde passen dazu.