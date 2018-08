Ganderkesee „Wohltuend“, „meisterhaft gespielt“, „große musikalische Vielfalt“ – so lauteten einige Urteile von Besuchern schon nach der ersten Runde der „4x4-Konzerte“ in Ganderkesee. An vier Orten rund um den Arp-Schnitger-Platz boten Musiker ein abwechslungsreiches Programm: von klassischen Gesängen über sanfte Harfenklänge und ausdrucksstarke Klaviermusik bis hin zu virtuosen Gitarrenklängen nach Mozart – für jeden Geschmack war etwas dabei. So kam es, dass die Veranstaltung schon im Vorfeld komplett ausverkauft war.

Gerade die große Bandbreite und musikalische Vielfalt machten nach Angaben einiger Konzertbesucher den Reiz der Veranstaltung aus: Im Alten Rathaus spielte die Harfenistin Hanna Rabe, die nach ihrer Ausbildung an der Hochschule für Musik in Detmold als Harfenistin unter anderem bereits in der Elbphilharmonie Hamburg auftrat. Das Gesangsduo Sarah-Theres Wandel und Nina Böhlke, begleitet von Thorsten Ahlrichs am Flügel, begeisterte das Publikum in der St.-Cyprian- und Corneliuskirche, die vor allem wegen der hervorragenden Akustik von den Besuchern gelobt wurde. Das 1991 gegründete „Amadeus Guitar Duo“, bestehend aus der Kanadierin Dale Kavanagh und ihrem Ehemann Thomas Kirchhoff, wurde zwar kurzfristig gesprengt, da Dale Kavanagh erkrankt war. Mit dem Gitarristen Hans-Werner Huppertz an seiner Seite hatte Kirchhoff aber mehr als einen Ersatz gefunden, wie das Publikum im Kulturhaus Müller feststellte. Im Neuen Rathaus schließlich überzeugten Mauricio Garza-Salazar und Stefan Lindemann an zwei Flügeln.

Um allen Besuchern die Möglichkeit zu bieten, jedes der vier Konzerte miterleben zu können, gab es ab 18 Uhr vier jeweils dreißig Minuten dauernde Durchläufe, die immer durch einen lauten Gong eingeläutet wurden. Für Erfrischung sowie die Gelegenheit, sich in den Pausen über das Gehörte auszutauschen, sorgten die vom Rotary Club Ganderkesee bereitgestellten Sitzgelegenheiten und zubereiteten Snacks auf dem Arp-Schnitger-Platz. Das gute Wetter rundete die Veranstaltung ab, so dass auch die dritte Auflage der Konzertreihe zu einem vollen Erfolg wurde und viele Konzertbesucher auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr hoffen ließ.

Die Konzerte fanden in Kooperation mit dem Gymnasium Ganderkesee, dem Rotary Club Ganderkesee und dem Inner Wheel Club Wildeshausen statt.