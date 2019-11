Ganderkesee Ein Ballett steht auf dem Programm, wenn das Kulturhaus Müller das nächste Mal zum Opernhaus wird: Im Rahmen der Musiktheater-Reihe ist dort am Samstag, 23. November auf einer Großbildleinwand „Peer Gynt“ in der Version von Edward Clug zu erleben, die derzeit an der Wiener Staatsoper geboten wird. Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung, zu der – anders als im echten Opernhaus – das Publikum Getränke und Knabbereien gereicht bekommt.

Das 2015 in Maribor uraufgeführte Handlungsballett basiert auf Werken von Edvard Grieg und Henrik Ibsen, die Choreograph Clug als Quelle für sein Libretto wählte. Über sein Ballett sagt er: „Ibsen und Grieg haben jeweils eine eigene Version von ,Peer Gynt’ geschaffen. Mein Ziel war es diese in ein neues Ganzes zu verschmelzen, in eine Landschaft mit vielen Türen. Ich habe meinen Zugang gewählt, der Ihnen verehrtes Publikum weit offen steht, und lade Sie ein, durch diesen zu einem neuen Balletterlebnis zu gelangen.“

Eine Anmeldung für den Ballettabend bis Dienstag, 19. November, unter Telefon 04222/ 4 44 44 ist erforderlich. Mit Anmeldung kostet die Teilnahme 10 Euro, an der Abendkasse 12,50 Euro. Alkoholfreie Getränke und die Knabbereien sind inklusive.