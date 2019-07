Ganderkesee Der Sommerabend in Ganderkesee gehört zu den festen Terminen im Veranstaltungskalender. Die Werbegemeinschaft Gantermarkt organisiert den „langen Donnerstag“ bereits zum siebten Mal und hatte in den vergangenen Jahren meistens Glück mit dem Wetter. Auch für Donnerstag, 18. Juli, hoffen die Organisatoren auf einen lauen Abend.

Denn in der Zeit von 18 bis 22 Uhr ist einiges geplant. Die Geschäfte lassen ihre Türen länger geöffnet. Außerdem halten sie Liegestühle bereit für diejenigen, die nicht auf die Suche nach Sommerkleidung, schönen Dingen und Ferienlektüre gehen möchten. Bummeln und Entspannen geht noch besser mit musikalischer Unterhaltung. Auf dem Marktplatz treten Sänger Gerd Albers und Pianist Jens Buntemeyer auf. Dort präsentieren sie Jazz, Swing und bekannte Popsongs. Klassiker von Frank Sinatra, Dean Martin, Tom Jones, Elvis Presley und anderen werden auf humorvolle Weise rübergebracht.

Im und vor dem Restaurant „Beef & Beats“ ist Pianomann Matt(hias) Monka zu erleben. Mitsingen ist erlaubt, wenn er Lieder von John Lennon, den Beatles und Elton John spielt. Monka macht nicht nur Musik, sondern schreibt auch Texte. Zusammen mit Leslie Mandoki verfasste er die deutschen Texte für die Filmmusik zum Disney-Film „Bärenbrüder“. Außerdem hat er für den Soundtrack mit Phil Collins gesungen. Der Auftritt ist von 17 bis 19 Uhr geplant. Aber was wäre ein Sommerabend ohne italienische Musik: Beim Eiscafé „La Gondola“ tritt ein italienisches Duo auf.

Damit sich beim Einkaufsbummel niemand langweilen muss, sind auf dem Friedrich-Bultmann-Platz und an der Rathausstraße in Höhe des neuen Marktplatzes Oldtimer zu bewundern – vor allem der Marke Volvo. Auf dem Marktplatz stehen zudem eine Hüpfburg und ein Getränkewagen. Außerdem bietet die Nachhilfeschule „Eazy Learning“ Kinderschminken an.

Und es gibt wieder etwas zu gewinnen: Auf Pässen, die bei den Einzelhändlern zu bekommen sind, können für Käufe Stempel gesammelt werden. Mit drei Stempeln haben die Besucher die Möglichkeit, an der Verlosung eines Rundflugs für zwei Personen, eines Gutscheins für „Beef & Beats“ und eines Reisegutscheins vom Reisebüro am Markt teilzunehmen.

Am Sommerabend wird der Ganderkeseer Ortskern von 17 bis 22 Uhr voll für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.