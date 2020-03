Pandemie: Kirchengemeinde Ganderkesee zeigt online Präsenz

Ganderkesee Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können, kommt die Kirche eben zu den Menschen: Während der Corona-Krise macht die ev.-luth. Gemeinde Ganderkesee mit ihren Bezirken Bookholzberg, Ganderkesee und Stenum allerlei Angebote, für die eine physische Anwesenheit im Gotteshaus nicht erforderlich ist.

In Bookholzberg können sich Gläubige unter Telefon 04223/ 401 03 66 tägliche Telefonandachten anhören, die unter dem Motto „Eine gute Minute“ stehen. Auf der Website der Gemeinde (www.ev-kirche-bookholzberg.de) stellt Pastor Hannes Koch Predigten zur Verfügung. Auch über Facebook und Youtube (jeweils „Kirche Bookholzberg“) können sich Interessierte auf dem Laufenden halten.

In Ganderkesee bietet Kreiskantor Thorsten Ahlrichs ein neues Konzertformat an: Für die Zeit, in der Gottesdienste und Konzerte ausfallen müssen und auch die Kirchen geschlossen bleiben, wird er an jedem Sonntag ungefähr eine halbe Stunde Orgelmusik zum jeweiligen Sonntag live aus St. Cyprian und Cornelius übertragen. Auf seiner Facebook-Seite erleben Interessierte so sonntags ab 10 Uhr die Arp-Schnitger-Orgel. Auch Nutzer ohne Facebook-Konto können die Stücke hören: Jeweils samstags um 18 Uhr stellt Ahlrichs sie auf dem Youtube-Kanal „Arp-Schnitger-Orgel Ganderkesee“ ein.

Auch die Pastorinnen des Bezirks Ganderkesee veröffentlichen Andachten zu einem Text des Sonntags online: Zu lesen sind sie unter www.kirche-ganderkesee.de. Für den Bezirk Stenum wird auf der gleichen Seite eine Sonntagsandacht publiziert, die auf Wunsch auch per Mail angefordert werden kann.

Alle drei Bezirke beteiligen sich zudem am täglichen Abendläuten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Jeweils um 19 Uhr ertönen die Kirchenglocken. Verbunden ist das Abendläuten mit dem Aufruf, zu dieser Zeit eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen. Läuten werden die Glocken im Gemeindegebiet weiterhin auch sonntags von 9.50 bis 10 Uhr.