Platonische Philosophie im Fokus

Ganderkesee Platons in Dialogform verfasstes Werk „Phaidon“ steht im Herbstsemester im Mittelpunkt der Philosophie-Reihe von Dr. Jens Kohne bei der regioVHS – die nächsten Veranstaltungen sind an den Dienstagen, 15. und 22. September, jeweils um 10 Uhr im Kulturhaus Müller. Das Werk zählt zu den Dialogen, in denen Platon seine zentrale Konzeption der Ideenlehre darstellt. Die Beschäftigung mit diesem Dialog ist damit eine Einführung in die zentralen Gedanken der platonischen Philosophie. Inklusive Kaffee und Tee kostet die Teilnahme 8 Euro pro Veranstaltung. Eine Anmeldung unter Telefon 04222/4 44 44 ist erforderlich.