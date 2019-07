Ganderkesee Als erstes fielen die Gardinen und Rollos. Danach wurden die dunklen Holztüren weiß lackiert. Und einzelne Wände im Kulturhaus Müller erhielten zeitweilig einen farbigen Anstrich – je nachdem, welche Art von Kunst dort gerade ausgestellt werden sollte. Manch einem sei das zu viel Veränderung gewesen, sagt Dr. Wiebke Steinmetz über ihre Anfangszeit als Kulturmanagerin der Gemeinde Ganderkesee und Programmbereichsleiterin der regioVHS.

Kulturhaus geöffnet

Doch sie zog die Öffnung des Kulturhauses und die Etablierung als Ausstellungshaus durch. Die gestalterischen Aufbrüche und Widerstände, gegen die Wiebke Steinmetz ankämpfen musste, stehen vielleicht als Sinnbild für die Veränderungen, die sie als Kulturverantwortliche insgesamt bewirkt hat. Nach knapp sechs Jahren wird die 58-Jährige Ganderkesee nun verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Zwar endet ihre vertragliche Verpflichtung erst Ende September, doch durch Resturlaub und Überstunden-Ausgleich wird sie sich bereits Ende August verabschieden.

Sie habe intensiv mit sich gerungen, ob sie das, was sie sich in Ganderkesee aufgebaut hat, aufgeben solle, gibt Wiebke Steinmetz zu. Aber die Alternative, die sie vor allem wieder zu ihrer eigentlichen Passion, der Kunst, führen wird, war zu verlockend: Am 1. Oktober wird die promovierte Kunsthistorikerin in Bielefeld die stellvertretende Leitung der Kunststiftung Ruth Baumgarte übernehmen. Dort gilt es, Ausstellungen zu organisieren, Museen zu akquirieren, Kataloge herauszugeben und ein Werkverzeichnis der 2013 verstorbenen Künstlerin zu schreiben. Auch die jährliche Verleihung eines mit 20 000 Euro dotierten Kunstpreises wird in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Umzug nach Bielefeld

„Ich werde jeden Morgen durch eine schöne Galerie gehen“, blickt Wiebke Steinmetz auf ihren künftigen Arbeitsplatz voraus, für den sie – jedenfalls unter der Woche – eine Wohnung in Bielefeld beziehen wird. Ehemann Stefan Steinmetz, der als Vertriebsingenieur für eine dänische Firma tätig und häufig unterwegs ist, wird vorerst in Delmenhorst bleiben.

Das Zuraten ihres Mannes bewog Wiebke Steinmetz, das Stellenangebot der Stiftung anzunehmen. Dort hatte man ihr gleich nach dem Vorstellungsgespräch zugesagt.

Kunst und Museen hatte Steinmetz, die 1961 in Bremen auf die Welt kam, schon im Elternhaus mit fünf Geschwistern geliebt. In Kiel und Bonn studierte sie Kunstgeschichte, Volkskunde und Klassische Archäologie und legte 1990 eine 800-seitige Dissertation über Heinrich Rantzau, einen Mäzen des 16. Jahrhunderts, vor. Fünf Jahre benötigte sie für die Promotion, die ihr durch ein Stipendium des Landes Schleswig-Holstein ermöglicht wurde.

Ab 2013 in Ganderkesee

Im Anschluss kamen ihre beiden Töchter auf die Welt und Wiebke Steinmetz arbeitete 20 Jahre lang freiberuflich von zu Hause aus – verfasste für das Allgemeine Künstlerlexikon Beiträge über skandinavische Künstler, eröffnete Ausstellungen und bot Führungen durch die Bremer Kunsthalle an. 1999 trat sie zusätzlich in Delmenhorst eine halbe Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Städtischen Galerie Haus Coburg an. 2013 dann wurde ihr die Leitung der Kulturarbeit in Ganderkesee mit Perspektive auf eine Vollzeitstelle angetragen.

Statt bildender Kunst war nun eine Bandbreite gefordert, die von klassischer Musik über Kabarett und Vortragsabenden bis hin zur pädagogischen Arbeit mit Kindern reichte. Wie gelingt so ein Spagat? – „Indem man genau hinhört, Strukturen analysiert und sich Partner sucht“, sagt Wiebke Steinmetz.

Ihr sei immer bewusst gewesen, dass sie kein Programm für die Avantgarde machen könne und dass Kulturveranstaltungen auch eine soziale Funktion erfüllen müssten. Auch das Verhältnis der Kunsthistorikerin etwa zum niederdeutsche Theater und seinen Akteuren ist von großem Respekt geprägt. „Mit Wertschätzung für Künstler und für das Publikum liegt man immer richtig“, ist ihre Erfahrung.

Emotionaler Abschied

Große Wertschätzung erfährt Wiebke Steinmetz auch selbst – insbesondere von den Kulturnutzern. Die Begegnungen mit „vielen netten Menschen“ in Ganderkesee werde sie vermissen, glaubt sie. Bei der Verabschiedung von den Teilnehmern ihres Lesekreises im Kulturhaus seien Tränen geflossen.

Bevor sich die 58-Jährige aber ganz aus Ganderkesee verabschiedet, stehen noch einige Veranstaltungen an – etwa das Erfolgsformat der „4x4“-Konzerte, das sie zusammen mit den beiden beiden anderen großen Kulturveranstaltern aus der Gemeinde etabliert hat.

Das Kulturprogramm der regioVHS für das Wintersemester wird noch die Handschrift von Wiebke Steinmetz tragen. Wie es danach mit der Kulturarbeit der Gemeinde weitergeht, ist noch offen.