Ganderkesee Oft wird das Cello als dasjenige Instrument bezeichnet, welches der menschlichen Stimme am ähnlichsten sei. Zu zweit, also im Duett, komme dies einem Dialog gleich, oder einem Zwiegespräch, mit ebenso kontroversen Unterschiedlichkeiten als auch harmonischer Zustimmung.

So hatte Stefan Lindemann zum 73. Rathauskonzert am Samstagabend wieder interessante Gäste geladen: In musikalischer Sprache bot das Cellisten-Ehepaar Ralph-Detlev und Angelica Jerzewski aus Bremen „Dialoge“ in Form von verschiedensten Cello-Duetten im Lichthof des Ganderkeseer Rathauses.

Schon bei den ersten raumfüllenden Arpeggio-Akkorden der Boccherini-Sonate spürte man ein aufgeregtes Raunen im Publikum. Wie zwei Schmetterlinge umtanzten sich die Melodien beider Cellisten in begleitenden Terzen und offerierten die harmonische Form eines instrumentalen Dialogs. Eine eigene Meinung mit einem kontroversen Gesprächspartner auszufechten, wurde im folgenden Werk des zeitgenössischen Komponisten Manfred M. Nebdal verdeutlicht. Schon zu Beginn spielt das erste Cello in D-Dur, das zweite in Des-Dur, also in beißender Bitonalität. Dazu kräftige Dissonanzen und seltene Unisoni – so kennt man Dialoge aus dem eigenen Alltag.

Mit Mozart und Dotzauer gab es bis zur Pause klassische Standpunkte zu hören, mit führender Melodie und harmonischer Begleitung. Zwischen den Stücken moderierte Ralph-Detlef Jerzewski auf kurzweilige Art, gab spannende Erläuterungen und aufregende Geheimnisse zu den Werken und ihren Komponisten preis. Dies bot dem Publikum einen schlüssigen Zugang zum Programm und verlieh dem Abend eine unterhaltsame Note.

Auch nach der Pause setzten die beiden meisterhaft gespielten Celli ihre Dialoge in Werken von Barrière (Barock), Reinhold Glière und Siegfried Borris (beide 20. Jahrhundert) auf souveräne Art fort. Während Ralph-Detlef Jerzewski mit seinem französischen Cello von 1868 energisch und solistisch vortrug, folgte ihm seine Frau auf ihrem etwas näselnden, jedoch warm klingenden Instrument des Bremer Geigenbauers Heckenthaler von 1978. Es war der Dialog einer klassischen Ehe, mit klassischer Musik liebevoll vorgetragen.

Das bestens unterhaltene Publikum im vollbesetzen Foyer des Lichthofes verlangte dem Paar zwei Zugaben ab. Im Anschluss konnte sich das Publikum bei Häppchen und Wein mit den Künstlern unterhalten, was dankbar angenommen wurde.