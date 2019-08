Ganderkesee Zwölf Kirchengebäude gibt es in der Gemeinde Ganderkesee. So viele? Und auch noch vier ehemalige Rathäuser. Wer weiß denn sowas?

Gerold Sprung weiß das. Und Ganderkesees Alt-Bürgermeister macht gern auch andere mit diesem Wissen vertraut: Am Donnerstag, 26. September, begleitet er eine Bus-Rundfahrt zu Kirchen und Rathäusern im Gemeindegebiet. Da die Ausfahrt von der neuen Plattdeutschbeauftragten Meike Ahlers auf die Beine gestellt wird, handelt es sich aber um eine „Utfahrt“. Und gezeigt werden „Karken un Raathüser – fröher un vundaag“. Soll heißen: Gerold Sprung gibt sein Wissen „op Platt“ preis.

Das hat er schon häufiger gemacht. „Angefangen haben wir mit normalen Busfahrten ohne ein besonderes Thema“, erinnert sich Sprung, „es gibt ja so viele Sehenswürdigkeiten in der Gemeinde.“ Auch jenseits der Gemeindegrenzen, etwa in Hude oder Bremen, wurden schon Ziele angesteuert.

Jetzt also Kirchen und alte Rathäuser. „Die älteste Kirche in der Gemeinde ist die Gaukirche St. Cyprian- und Cornelius in Ganderkesee“, weiß Sprung, „und die jüngste ist das Gemeindezentrum der Aramäer im ehemaligen Gasthof Westermann.“ Welche sakralen Gebäude dazwischen noch errichtet oder bezogen wurden, verrät er auf der Busfahrt am 26. September.

Auch zu den früheren Rathäusern will der langjährige Gemeindedirektor und Bürgermeister vor der Tour noch nicht zu viel preisgeben – die Leute sollen ja neugierig bleiben. Von den fünf Gebäuden, die bisher in Ganderkesee und Schönemoor als Verwaltungssitz dienten, stehen noch vier – darunter das Alte Rathaus in Ganderkesee, in dem jetzt die regioVHS untergebracht ist. „Dass es gar nicht für diesen Zweck errichtet wurde, wissen vermutlich nicht viele Bürgerinnen und Bürger“, sagt Gerold Sprung. Mehr dazu dann auf der „Utfahrt“.

Die Tour startet am Donnerstag, 26. September, um 14 Uhr auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee. In Bookholzberg ist eine Kaffeepause eingeplant. Die Teilnahme kostet 13 Euro pro Person (inclusive Kaffee, Tee und Kuchen). Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Anmeldungen sind ab diesem Donnerstag im Ganderkeseer Rathaus, Zimmer 134, möglich. Für weitere Informationen steht Meike Saalfeld unter Telefon 04222/44 610 bereit.

Die „Utfahrt“ kann als vorgezogener Beitrag zur nächsten Plattdüütschen Week betrachtet werden. Diese findet vom 11. bis 15. November statt, diesmal wieder in der „lütjen“ Version. Für die Busfahrt wäre es dann „to düster“, meint Sprung. „Im September haben die Teilnehmer mehr davon“, ergänzt Meike Ahlers.