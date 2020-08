Sammlung für Bethel beginnt

Ganderkesee Die ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee macht noch einmal auf die Kleidersammlung für die Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel aufmerksam, die am kommenden Montag, 31. August, beginnt. Abgabestellen sind beim Gemeindehaus am Ring in Ganderkesee (Montag bis Mittwoch von 8 bis 15 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr), das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bookholzberg, Friedensweg 17 (Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 16 Uhr), und das Timotheushaus in Stenum, Trendelbuscher Weg 28 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 19 Uhr). Die Kirchengemeinde bittet die Spender darum, nur gut erhaltene Kleidung sowie Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Federbetten und Plüschtiere – jeweils fest verpackt – an den Sammelstellen abzugeben.