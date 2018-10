Ganderkesee Ein Bettgestell, Reifen, ein Sack mit Friseurartikeln, ein Schwangerschaftstest – aber auch volle Öl- und Reinigungsmittelkanister: Was manche Zeitgenossen gedanken- oder bedenkenlos in der Landschaft entsorgen, wird von Ortsvereinen und Dorfgemeinschaften alljährlich im Frühling eingesammelt. Für diesen ehrenamtlichen Einsatz im Zuge der Aktion „Saubere Landschaft“ bedankte sich die Gemeinde Ganderkesee jetzt in einer Feierstunde im Rathaus.

„Sie haben dem Müll in der Landschaft eine Abfuhr erteilt“, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken zu den Vertretern von Vereinen und Institutionen, die in diesem Jahr wieder mehr als 500 freiwillige Helfer für den „Frühjahrsputz“ in der Natur mobilisieren konnten. Sie stellte besonders die Pfadfindergruppe „Die MoorFüXe“ und die THW-Jugend Hude-Bookholzberg heraus, die mit zahlreichen Jugendlichen an der Aufräumaktion teilgenommen hatten. Aber auch in den anderen Gruppen seien Kinder und Jugendliche eingebunden worden, das freue sie besonders.

Auch außerhalb der Aktion „Saubere Landschaft“ gebe es viele Menschen, die sich für ihre Umgebung verantwortlich fühlen und regelmäßig in ihren Straßen aufräumen und den Müll entsorgen, betonte die Bürgermeisterin. Auch diesen gebühre großer Dank.

Belohnt wird der Einsatz nicht nur mit Urkunden, sondern auch mit Geld: Der Landkreis Oldenburg und die Gemeinde Ganderkesee schütteten jeweils Prämien in Höhe von 2000 Euro aus, die unter den teilnehmenden Vereinen aufgeteilt wurden.