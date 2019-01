Ganderkesee In Schweden fliegt der Baum erst am kommenden Sonntag, dem St.-Knuts-Tag, raus, die Ganderkeseer „KNUTschten“ schon eine Woche früher: Am Sonntag trafen sich wieder Hunderte zum Schredderfest der Werbegemeinschaft Gantermarkt auf dem Marktplatz. Für Sandra Kathmeyer und Bernd Röhr mit ihren Kindern Elias (9) und Noelia (5) war der 6. Januar nicht zu früh. „Wir schmeißen den immer um diese Zeit raus“, so der Familienvater. Für die Bookholzberger ist das Schredderfest mittlerweile Tradition.

Und für viele andere scheinbar auch: 502 Bäume wurden von der Galabaufirma Kreye fachgerecht zerkleinert. Im vergangenen Jahr waren es 700 Bäume. Dass es jetzt rund 200 Tannen weniger waren, schiebt Timo Vetter, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gantermarkt, auf das schlechte Wetter.

Bei Abgabe eines Baumes gab es einen „Knutschein“, der beim verkaufsoffenen Sonntag in zahlreichen Geschäften eingelöst werden konnte. Einige Besucher versuchten sich am Tannenbaum-Weitwurf der Jugendfeuerwehr Ganderkesee. Eike Struck moderierte den heiteren Wettbewerb, bei dem Kinder, Frauen und Männer versuchten, unter den Augen zahlreicher Zuschauer die von der Wehr gestellten Bäume möglichst weit zu schleudern. Auch Pastorin Irene Schlawin griff zum Baum – etwas mehr als zwei Meter reichten aber nicht zum Sieg.

Am Ende gewann Romina Kahler bei den Frauen. Bei den Kindern bis 15 Jahre schaffte es Abi Katiraj auf den ersten Platz. Und bei den Männern konnte Tim Intemann seinen Platz verteidigen. Er hatte auch schon in den vergangenen Jahren gewonnen. Dieses Mal schaffte er 5,57 Meter und sicherte sich damit einen der Wanderpokale, die erstmalig ausgegeben wurden. Seinen Geldpreis in Höhe von 100 Euro will Intemann verdoppeln und je 100 Euro an die Männergarde und die Grundschule Lange Straße spenden. Den Abschluss des Festes bildete eine fulminante Show der Bremer Aktionskünstler „Freies Feuer“.

