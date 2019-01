Ganderkesee Pünktlich um Mitternacht war es auch in der Gemeinde Ganderkesee soweit: Menschen umarmten sich, prosteten sich zu und wünschten sich ein frohes neues Jahr, bevor es zum Feuerwerk nach draußen ging.

Privat in Hoyerswege

Gefeiert wurde zum Beispiel privat. So begrüßten, mit Blick auf das Feuerwerk über Ganderkesee, auch Len (23), Lena (18), Marcel (23), Marius (22), Marie (22) und Robin (23) in Hoyerswege das neue Jahr – und das hat Tradition. Seit sechs Jahren trifft sich die Gruppe, die teilweise 2014 zusammen Abitur am Gymnasium Ganderkesee gemacht hat, in mehr oder weniger fester Zusammensetzung um gemeinsam den Jahreswechsel zu begehen. Daran hat auch der Schulabschluss nichts geändert, nur wird der Jahreswechsel jetzt von manchen auch gleich für einen Kurzurlaub in der Heimat genutzt.

„Privat feiern finden wir einfach angenehmer, weil die Gruppe dann nicht so groß ist“, sagte Marie, die für die Feiertage und den Jahreswechsel extra von ihrem Studienort Köln aus wieder in die Gemeinde gekommen ist. Außerdem habe Gastgeber Marius eine Art Partyhütte, in der es sich sehr entspannt feiern lasse.

Bevor es aber mit Feuerwerk und guter Laune ins neue Jahr ging, besuchte die Gruppe, auch das traditionell, das Restaurant Mongolei. Gute Vorsätze dürfen übrigens bei den jungen Leuten auch nicht fehlen. „Regelmäßig schwimmen gehen und mehr auf die Gesundheit achten“, hat sich beispielsweise Len vorgenommen.

Ausgebuchte Feiern

Aber auch in vielen Gastronomiebetrieben wurde das Jahr 2019 gebührend in Empfang genommen. Teilweise schon Wochen vor dem Jahreswechsel waren viele dieser Feiern bereits ausgebucht. Mit ausreichend Essen und Musik wurde zum Beispiel im Hotel Backenköhler in Stenum, im Schützenhof Ganderkesee, im Oldenburger Hof oder im Gasthof „Zur Linde“ in Grüppenbühren gefeiert.

Pkw brennt

Aus Sicht der Polizei verlief die Silvesternacht in Ganderkesee ruhig, wie die Dienststelle in Wildeshausen auf Nachfrage der NWZ bestätigte.

Gemeldet wurde nur ein besonderer Einsatz, der sich am Neujahrsmorgen in Bookholzberg ereignete. Laut Angaben der Polizei geriet in der Straße „An der Bahn“ ein abgestelltes Auto in Brand. Alarmiert wurde die Feuerwehr am Neujahrsmorgen gegen 5.15 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg konnte das Feuer löschen, der Pkw brannte aber komplett aus. Personen wurden nicht verletzt.

Ob Feuerwerkskörper die Brandursache waren, ist bislang unklar. Deswegen werden Zeugen, die am Neujahrsmorgen etwas beobachtet haben, gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Dienststelle Wildeshausen zu melden.

Wenig Einsätze

Auch im Vorfeld der Silvesterfeierlichkeiten blieb die Feuerwehr von Einsätzen weitestgehend verschont. Lediglich die Reste eines Batteriefeuerwerks sowie zwei brennende Mülleimer beschäftigten die Feuerwehren Ganderkesee und Schierbrok im alten Jahr, wie Benjamin Mahlstedt, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehren, mitteilt.