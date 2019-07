Ganderkesee Und wieder hatten Ganderkesees Geschäftsleute und Gastronomen Glück mit dem Wetter: Bei Temperaturen über 20 Grad, zu denen zunächst auch noch hin und wieder die Abendsonne zwischen den dichter werdenden Wolken hervorschien, wurde es am Donnerstagabend von Minute zu Minute voller im Ortskern. Der „Sommerabend“ im Juli mit verlängertem Einkauf bis 22 Uhr hat sich bei Kunden und Gästen etabliert.

„Dieser Abend einmal im Jahr ist schon wertvoll für uns“, sagte Tobias Porten, Inhaber des Restaurants Beef and Beats. „Damit erreichen wir auch mal Leute, die sonst nicht unbedingt nach Ganderkesee kommen.“ Vor seinem Lokal hatte der Volvo-Stammtisch Bremen, dem auch der Ganderkeseer Heiko Hollstein angehört, einige gut gepflegte Schmuckstücke aus der Produktion des schwedischen Autobauers aufgestellt. Das älteste Modell war ein Volvo 444 von 1954. Auch die Freunde luftgekühlter VW-Fahrzeuge präsentierten weiter oben in der Rathausstraße einige ihrer Fahrzeuge.

Während vor den Restaurants alle Tische besetzt waren, freuten sich auch die Kaufleute über regen Betrieb in ihren Geschäften. „Wochentags fragt man sich ja schon mal: Wo sind die Leute bloß?“, gab Renate Drieling, Inhaberin der Jeans-Scheune, zu. „Aber so ein Abend macht dann wieder vieles wett.“ Auch Frauke Lüdeke war zufrieden: Ihr Raumausstattungsgeschäft in der Langen Straße liegt etwas abseits, daher war sie mit einem Pavillon in die Rathausstraße gekommen. „Wir hatten schon viele Kundengespräche“, sagte sie, „für die Kontaktpflege ist das hier eine gute Gelegenheit.“

