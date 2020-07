Sommerkonzerte In Ganderkesee: Barocke Klänge zum Auftakt

Ganderkesee Mit Barockmusik beginnen die Benefiz-Sommerkonzerte an diesem Samstag, 4. Juli, 19.30 Uhr, in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius. „Händel, Corelli & Co. – Musik aus Europa von Nord nach Süd“ ist das Programm überschrieben. Gestaltet wird der Abend von den Barockgeigern Åsa Stelling Jakobsson und Paul Bialek zusammen mit Kreiskantor Thorsten Ahlrichs (Cembalo). Der Eintritt der Konzertreihe ist frei, um Spenden zugunsten der Musiker, die während der Corona-Krise kaum Einnahmen hatten, wird gebeten.

Neben den Triosonaten von Georg Friedrich Händel und Arcangelo Corelli in h-Moll gibt es von jedem der Musiker ein solistisches Werk zu hören. Åsa Stelling Jakobson wird ein Solowerk von Johan Helmich Roman, Paul Bialek eines von Ignaz Franz Biber spielen.

Als Solo-Cembalostück wird es zwei Stücke von Jean-Philippe Rameau geben. Das Cembalo, das die ev.-luth. Kirchengemeinde im vorigen Jahr vermacht bekommen hat, wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. In der Sommerkonzert-Reihe wird es gleich dreimal erklingen.