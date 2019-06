Ganderkesee Büchereien sind längst keine reinen Bücher-Entleihstellen mehr – sie sind Orte, an denen gemeinsam kreativ gearbeitet wird und kultureller Austausch stattfindet. Der Gedanke „Ich mache alles alleine im stillen Kämmerlein“ habe ausgedient, betont Sigrid Kautzsch, Leiterin der Gemeindebücherei Ganderkesee.

Dieser Entwicklung will das Bücherei-Team auch mit dem neuen Konzept des Sommerleseclubs Rechnung tragen. „Nach acht Jahren ist es an der Zeit für eine Veränderung“, findet Sigrid Kautzsch, die stets nach Möglichkeiten sucht, insbesondere Kinder und Jugendliche zum Lesen zu animieren – und das längst nicht mehr ausschließlich über gedruckte Bücher.

Jury vergibt Preise Das Abschlussfest des Sommerleseclubs findet diesmal nicht am letzten Ferientag, sondern erst drei Wochen später, am Mittwoch, 4. September, 17 Uhr, in der Mensa des Ganderkeseer Schulzentrums (Am Steinacker 9) statt. Die Logbücher indes müssen bereits bis Dienstag, 13. August, abgegeben werden. Eine Jury sichtet die Logbücher und kürt in sechs Kategorien die besten Einträge. Unter anderem werden das originellste Team-Foto und das kreativste Logbuch ausgezeichnet. Die Sieger erhalten einen von sechs goldenen Lese-Gantern. Alle erfolgreichen Teilnehmer, die mindestens drei Stempel (bzw. mindestens die Anzahl der Team-Mitglieder an Stempeln) gesammelt haben, erhalten eine Urkunde.

Was ist neu am Sommerleseclub? – Zu allererst: Nicht nur für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel im Leselogbuch, sondern auch für Hörbücher oder besuchte Workshops. Auch vorgelesene Bücher zählen. Ab sofort steht der Teamgedanke im Fokus: Am Leseclub teilnehmen können nicht mehr ausschließlich Kinder (ab Beendigung der 1. Klasse) und Jugendliche, sondern auch Erwachsene jeden Alters. Zusammen bilden bis zu fünf Personen ein Team – ob Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern oder auch Freunde oder ganz andere Konstellationen. „Wer nicht im Team mitmachen möchte, kann aber natürlich weiterhin auch alleine teilnehmen“, so Sigrid Kautzsch.

In einem gemeinsamen Logbuch sammeln die Mitglieder eines Teams ihre Stempel und lösen gemeinsam kreative Aufgaben. In der Gemeindebücherei am Habbrügger Weg stehen mehrere Kreativtische mit Bastelmaterialien, Gestaltungsvorlagen und Stiften bereit. „Die Bibliothek wird so zum Begegnungs. und Verweilort“, erklärt Sigrid Kautzsch. In einer Schreibecke können zudem Buchbesprechungen und -empfehlungen verfasst werden, die an einer speziell dafür vorgesehenen Wand veröffentlicht werden. In einer Fotobox haben die Leseclub-Mitglieder die Möglichkeit, kreative Fotos zu erstellen.

Ein weiteres Medium kommt bei einem Workshop am Mittwoch, 17. Juli, 9 bis 13 Uhr, zum Einsatz: Dann werden gemeinsam „Book-Trailer“ (Kurzfilme) zu den jeweiligen Lieblingsbüchern der Teilnehmer gedreht. Die besten Ergebnisse werden bei der Abschlussfeier präsentiert, die laut Sigrid Kautzsch den Stil einer kleinen „Oscar-Verleihung“ haben wird.

Die Teilnahme am Sommerleseclub ist kostenfrei – einzig eine Bücherei-Card müssen die Mitglieder besitzen. Diese wird für alle unter 18 Jahre kostenfrei ausgestellt. Erwachsene zahlen 2,50 Euro pro Monat oder 15 Euro für ein Jahr, in dem sie sämtliche Medien (auch elektronische) und Datenbanken der Bücherei nutzen können. Der Leseclub startet am Donnerstag, 4. Juli – die Anmeldung ist schon jetzt möglich.