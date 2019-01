Ganderkesee Nach Hude und Bookholzberg geht es in Ganderkesee weiter: Die Vereinigte Volksbank schüttete am Dienstagabend in ihrer Ganderkeseer Filiale am Ring insgesamt 14 028,71 Euro an 12 Vereine aus Ganderkesee und Delmenhorst aus.

Lesen Sie auch: Gewinnsparen in Bookholzberg – BTB freut sich über zwei Spenden

„Ich glaube, das hilft hier und da, das eine oder andere Projekt umzusetzen“, sagte Oliver Frey vom Vorstand der Vereinigten Volksbank bei der Begrüßung der Vereinsvertreter. Die Ausschüttungen, die sich im gesamten Geschäftsgebiet auf 44 321,80 Euro belaufen, stammen aus den Zweckerträgen der VR-Gewinnspargemeinschaft. Die Ausschüttung findet seit Jahren an gemeinnützige, soziale und kulturelle Vereine statt.

Die begünstigten Vereine DLRG Ganderkesee: 1000 Euro, Einsatzmaterial für Rettungsausbilder Förderverein Kinderfasching: 1500 Euro, Kostüme für den Kinderfasching Förderverein Grundschule Lange Straße: 2000 Euro, Buchprojekt Freundeskreis Haus Müller: 1000 Euro, Material für Kunstschule Kinderburg Bergedorf: 800 Euro, Musikalische Früherziehung Kindergarten „Kleine Wolke“: 800 Euro, Musikalische Früherziehung SG Bookhorn: 1000 Euro, Liniergerät Sportliner VfL Stenum: 600 Euro, Trikots TSV Ganderkesee: 500 Euro, Trainingsanzüge C-Mädchen; 578,71 Euro, Trikots E3-Jugend Fußball; 1000 Euro, Trainingsjacken F-Jugend; 500 Euro Trainingsanzüge Minis DLRG Delmenhorst: 1000 Euro, Helme Freundeskreis Max-Planck-Gymnasium: 750 Euro, Anschaffung von Computern SSV Adelheide: 1000 Euro, Trainingskleidung

Immer wieder würden Frey und Kirsten Hess, die bei der Volksbank fürs Marketing zuständig ist, bei der Durchsicht der Anträge festgestellt: „Das Ehrenamt hier ist sehr bunt und vielfältig“ und es bringe Menschen zusammen.

Lesen Sie auch: Spendenaktion in Hude – Geldsegen für Vereine kommt gut an

Gleich mehrfach bedacht wurde der TSV Ganderkesee: 2578,71 Euro gingen insgesamt an die Sportler in verschiedenen Abteilungen. Aber auch die Vertreter der anderen Vereine freuten sich natürlich über die Zuwendungen zwischen 500 und 2000 Euro (siehe Infokasten).

Dank gab es aber nicht nur an, sondern auch von der Volksbank: „Sie alle haben sehr viel Mut, sehr viel Elan und investieren viel Zeit ins Ehrenamt“, so Frey. „Ohne sie wäre es dunkler in der Gesellschaft.“