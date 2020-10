St. Cyprian: Plätze für Familien

Ganderkesee An diesem Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, werden in St. Cyprian und Cornelius Konfirmationen gefeiert. Die ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee bittet um Verständnis, dass die zur Verfügung stehenden Plätze für die Familien der Konfirmanden reserviert sind. Andere Gemeindemitglieder werden gebeten, Gottesdienste in den Nachbarbezirken und -gemeinden zu besuchen. Für Sonntag, 18. Oktober, 10 Uhr, sind alle wieder zum Gottesdienst eingeladen. Die Kirchengemeinde bittet um Anmeldung im Kirchenbüro, Telefon 04222/9 42 00. Wer spontan teilnimmt, möge einen Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer mitbringen. Zudem müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.