Ganderkesee So einen trockenen Sommer haben Heike Eilers und Brigitte Blankemyer seit ihrer Premiere auf dem Ganderkeseer Staudenmarkt noch nicht erlebt. Seit zehn Jahren bieten die Schönemoorerin und die Bergedorferin ihre Pflanzen gemeinsam auf dem Markt an. „Wir plündern unsere Gärten und mit dem Erlös machen wir dann ein Familientreffen und gehen Essen“, berichtet Heike Eilers.

Doch die Auswahl der beiden Hobbygärtnerinnen ist in diesem Jahr etwas kleiner als sonst. Mit Pflanzen wie etwa dem Storchschnabel können sie dieses Mal nicht dienen. „Es war wirklich ungewöhnlich trocken. Der hat sich nicht vermehrt“, sagt Heike Eilers. Robustere Pflanzen, wie etwa die Fette Henne, haben die Frauen aber im Angebot. Gräser und besonders Funkien waren am Samstag begehrt, berichtet Brigitte Blankemeyer.

Mittlerweile kämen gezielt Stammkunden zum Stand der beiden Frauen. Gleich morgens sei der Andrang am größten. Einige besuchten den Markt aber auch ohne große Vorkenntnisse, um sich beraten zu lassen. Die Lage auf dem Festplatz nahe der Supermärkte sei optimal. So kämen auch viele spontan nach dem Einkaufen vorbei.

Elke Grape vom Nachbarstand ist ebenfalls schon seit zehn Jahren dabei. „Es war wirklich ungewöhnlich trocken. Das war für die Töpfe und den Garten heftig“, kann auch sie bestätigen. Ihre Pflanzen hätten aber nicht gelitten, denn sie nutze einen Brunnen und habe eine kleine Beregnungsanlage gebaut, außerdem gebe es beim Gießen Hilfe von ihrem Nachbarn. Die Grüppenbührenerin sammelt Hosta, hat aber unter anderem auch Lilien, Lavendel und Astern im Angebot. Besonderen Wert legt sie auf Bienennährpflanzen. „Es ist schlimm, dass man dafür schon werben muss“, sagt sie.

Staudenmarkt-Organisatorin Doris Adrians freut sich dieses Mal über elf Stände. Erlaubt sind nur private Anbieter. Adrians selbst hat am Samstag, wie schon beim Staudenmarkt im Frühjahr, nach 25 Jahren keinen Stand mehr, da sie eine Angehörige pflegt und beruflich sehr eingespannt ist. „Ich organisiere ihn aber weiter. Mir liegt der Staudenmarkt sehr am Herzen. Der ist seit über 30 Jahren hier und ist für mich ein Stück Kultur“, betont die Neuenlanderin. Allerdings hofft sie, in Zukunft Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit zu bekommen. Wer helfen möchte, erreicht Doris Adrians unter Telefon 04223/83 84.