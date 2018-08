Ganderkesee „Viele Menschen aus anderen Kulturen leben in unserer Gemeinde – und wir heißen sie alle willkommen!“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeisterin Alice Gerken am Sonntag die erste Auflage von „Ganderkesee interkulturell“. Entlang der Rathausstraße präsentierten Menschen aus verschiedenen Ländern – darunter Deutschland, Syrien, und der Sudan – was ihre kulturellen Wurzeln ausmacht. Und die Besucher kamen in Scharen.

Fast von Anbeginn des Straßenfestes kamen die Gäste. Über den Tag verteilt flanierten hunderte Erwachsene und Kinder zwischen Friedrich-Bultmann-Platz und Neuem Marktplatz entlang. Abwechslung wurde hier reichlich geboten: Ob man sich nun den Bauch mit Delikatessen wie „Mahshi“ aus dem Sudan vollschlug oder den Tanzvorführungen zwischen Hip-Hop und orientalischem Bauchtanz zuguckte. Auch Informationsstände gab es reichlich, beispielsweise von Unicef oder den Riverboat Doctors International.

„Macht voll Spaß hier“, sagte der 17-jährige Baraa und auch die kleine Samira (8) strahlte beim Kinderschminken übers ganze Gesicht. Ob ihr der Tag gefalle? „Ja!“ – und eifriges Nicken.

Die Idee für das interkulturelle Straßenfest stammte aus dem Präventionsrat der Gemeinde Ganderkesee um Vorsitzende Hille Krenz. Aber auch der Arbeitskreis Flüchtlinge und zahlreiche weitere Vereine und Ehrenamtliche halfen dabei, aus der Idee Realität werden zu lassen. Wie gut das Straßenfest ankam, überraschte aber selbst die Organisatoren: „Mit so vielen Besuchern hätten wir wirklich nicht gerechnet“, zeigte sich Hille Krenz am späten Nachmittag gegenüber der NWZ begeistert. Und überall habe sie Menschen gesehen, die miteinander gesprochen und gelacht haben – ein Ziel, dass auch Bürgermeisterin Alice Gerken bei der Eröffnung ausgab.

Ob es eine weitere Auflage geben wird? „Wünschen würde ich es mir“, so Hille Krenz.

