Ganderkesee Noch ist die Gemeinde Ganderkesee im Ferienmodus: Der Veranstaltungskalender bleibt auch an diesem Wochenende recht übersichtlich.

• Frühaufsteher können an diesem Sonnabend ab 7 Uhr beim Flohmarkt in Ganderkesee ein Schnäppchen machen. Die Stände auf dem Festplatz an de Raiffeisenstraße sind bis 16 Uhr geöffnet.

• Spiel, Spaß und ein bisschen Sport hat das Sommerfest des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege an diesem Sonnabend zu bieten. Los geht’s um 14.30 Uhr auf dem Bolzplatz in Schlutter, Hoyersweger Straße 5. Für Kinder werden verschiedene Spielstationen und eine Hüpfburg aufgebaut. Um 17 Uhr beginnt ein Brennball-Turnier, bei dem Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren mitmachen können. Selbstgebackene Kuchen und Torten, Eis sowie Bratwurst, Pommes und Steaks steigern den Appetit aufs Fest.

• Um Bienen und andere Insekten dreht sich alles beim Kinderfest im Ganderkeseer Kulturhaus Müller an diesem Sonnabend. Von 15 bis 18 Uhr können Mädchen und Jungen zwischen sechs und 14 Jahren ihre Kreativität ausleben – sie müssen aber angemeldet sein.

• Das Maislabyrinth in Elmeloh, Auf dem Feldberg, ist am Sonnabend von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.