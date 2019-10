Ganderkesee „Turmfalken in luftiger Höhe“ lautet der Titel eines Vortrags von Dr. Johannes Bartner, zu dem das Naturbündnis Hasbruch für Dienstag, 15. Oktober, ins Ganderkeseer Rathaus einlädt. Der Eintritt kostet drei Euro pro Person, Jugendliche bis 18 Jahre dürfen kostenlos zuhören.

Ab 19.30 Uhr wird der Falkenexperte des Naturschutzbunds im Nabu-Bezirk Oldenburger Land dann sein Wissen über den Schutz und zu geeigneten Nistmöglichkeiten des Greifvogels vermitteln. Dabei werden die Zuhörer ebenso erfahren, warum hohe Gebäude und Türme von Kirchen oder der Feuerwehr erforderlich sind, um die Falken mit Nisthilfen bei der Brut zu unterstützen. Auch welche Rolle die bauliche Verdichtung im Leben der Greifvögel spielt. „Es gibt immer weniger hohe Bäume“, bedauert Sabine Damke, beim Nabu Oldenburger Land Kollegin des Referenten. Seit Jahren betreuen Damke und Bartner 150 Nisthilfen im Oldenburger Land. Einer davon hängt an der Oldenburger Huntebrücke. Mit Nisthilfen an den Türmen von St. Cyprian und Cornelius, St. Hedwig und einem hoch oben am Feuerwehrhaus an der Urneburger Straße ist Ganderkesee besonders reich bestückt. Bis zu sechs Küken haben einzelne Paare in diesem Jahr aufgezogen. Denn die Natur spielte mit: „2019 war ein Mäusejahr“, sagt Damke. „Vier bis fünf Mäuse täglich braucht ein Junges kurz bevor es flügge wird“, ergänzt Hans Fingerhut vom Nabu Ganderkesee. Zwei weitere Vorträge sind in der Minireihe geplant: Am 12. November, 19.30 Uhr, geht es im Huder Rathaus um Insekten. Termin und Thema des letzten Abends stehen noch nicht fest.